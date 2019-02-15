«Газпром нефть»обеспечит дорожную отрасль региона инновационными битумными материалами

«Газпром нефть» и правительство Новосибирской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения дорожного комплекса региона современными высококачественными битумными материалами и содействия импортозамещению моторных масел и технических жидкостей. На Российском инвестиционном форуме в Сочи документ подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что в соответствии с соглашением, «Газпром нефть» увеличит объемы поставок дорожных битумов, инновационных полимерно-битумных вяжущих и других высокотехнологичных продуктов в Новосибирскую область. В 2018 году для строительства и реконструкции транспортной сети региона компания поставила в адрес предприятий дорожно-строительной отрасли 90 тысяч тонн битумных вяжущих, что на 8% превышает объемы 2017 года. Битумы и битумопроизводные «Газпром нефти» используются при укладке дорожного покрытия федеральных автомагистралей «Иртыш», «Сибирь» и «Чуйский тракт», а также для строительства и обслуживания взлетно-посадочной полосы и перрона аэропорта «Толмачево». Оператором соглашения выступает «Газпромнефть — Битумные материалы». Поставки продукции осуществляются с производственных активов «Газпром нефти», в том числе с Омского НПЗ — крупнейшего и одного из самых высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов России.

В рамках соглашения запланировано развитие научно-исследовательской деятельности: проведение совместных НИОКР и лабораторных испытаний в специализированном центре «Газпром нефти» в Рязани. По результатам полученных данных будут разработаны адаптированные к климату и условиям эксплуатации дорог рецептуры битумов и асфальтобетонных смесей с учетом применения местных ресурсов инертных материалов (песок, щебень).

Соглашением также предусмотрено содействие импортозамещению смазочных материалов и технических жидкостей в Новосибирской области. Специализированное дочернее предприятие «Газпром нефти» — «Газпромнефть-смазочные материалы» — расширит сотрудничество с городскими и муниципальными предприятиями региона, направленное на подбор качественных моторных масел, соответствующих требованиям крупнейших мировых производителей автомобильной техники и призванных заменить импортную продукцию.



Фото: пресс-служба компании