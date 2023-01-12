Перед Новым годом в Новосибирск самолетами доставили более 22 тонн тайских фруктов

Таможенный контроль экзотических фруктов общим весом 22 тонны провели новосибирские таможенники. Традиционные авипоставки из Таиланда к новогодним праздникам в этом году выросли на 27%.

– С ноября 2022 года по январь 2023 года в Новосибирск из Таиланда прибыло 16 партий экзотических фруктов. Воздушным транспортом в Сибирь доставляют папайю, маракуйю, манго, мангостин, рамбутан, лонган, авокадо, кокос, драгон, дуриан, гуаву, джекфрут, ананас, помело, салак, тамаринд, арбуз и другие фрукты и плоды, – говорится в сообщение пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Задача должностных лиц таможенного поста Аэропорт Толмачёво Новосибирской таможни – провести максимально оперативный таможенный контроль скоропортящегося товара. В среднем, он занимает не более 3 часов с момента подачи декларации. При этом в зоне таможенного контроля обеспечивается оптимальный температурный режим.

За аналогичный период прошлого года в Новосибирск через аэропорт Толмачёво из Таиланда было доставлено 14 партий экзотических фруктов весом 16 тонн. А всего за 12 месяцев 2022 года в регионе Сибирского таможенного управления импортеры ввезли более 155 тыс. тонн продуктов питания.

Ранее редакция сообщала о том, что прожиточный минимум в Новосибирской области в 2023 году вырастет на 5%.