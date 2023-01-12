Прожиточный минимум в Новосибирской области в 2023 году вырастет на 5%

Прожиточный минимум на душу населения в Новосибирской области на 2023 год составит 14 728 рублей, что на 675 рублей или 5% больше по сравнению с прошлым годом, сообщили в Новосибирскстате.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 16 054 рубля (рост 736 рублей), для детей — 15 261 (рост 699 рублей), для пенсионеров — 12 666 рублей (рост 580 рублей).

Согласно данным Новосибирскстата, наименьший размер прожиточного минимума в Сибирском федеральном округе на душу населения установлен в Алтайском крае — 12794 рубля. Наибольшая величина этого показателя установлена в Красноярском крае — там прожиточный минимум на душу населения установлен в 15 956 рублей. На втором месте Иркутская область — 15 238 рублей, на третьем — Республика Хакасия — 14 663 рубля.

Новосибирская область на пятом месте из десяти регионов.

Напомним, официальная инфляция в регионе по итогам 11 месяцев 2022 года составляла 10,8%. С 1 декабря 2022 года второй раз за год в области выросли тарифы на ЖКХ. А представители ритейла констатировали сокращение потребления со стороны покупателей.

Ранее редакция сообщала о том, что единое социальное пособие в области будут получать около 170 тыс человек.