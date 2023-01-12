Первый случай заражения «Кракеном» обнаружили в Пензенской области

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, первый случай заражения вирусом субварианта Омикрона — XBB.1.5 «Кракен» был зафиксирован в Пензенской области.

На сегодняшний день в России зафиксирована широкая линейка разновидностей штамма Омикрон, однако доминирующей до сих пор остается линия Омикрона ВА.5. Иные штаммы в последние месяцы не зафиксированы.

Лаборатории Роспотребнадзора и другие ведомства перманентно мониторят циркуляции вариантов коронавируса в нашей стране и ряде сопредельных государств.

В настоящее время к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов коронавируса, уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее эксперты единогласно подчеркнули, что коронавирус продолжает эволюционировать, и это уже естественный процесс.

Но до тех пор, пока обмен генной информацией среди различных вариантов продолжается, и появляются все новые и новые варианты, — распространение COVID-19 будет продолжаться. В связи с этим специалисты утверждают, что говорить о завершении пандемии еще слишком рано.

Ранее редакция сообщала, что в 2023 году медики будут получать специальные ежемесячные надбавки.

Фото: pexels.com — Polina Tankilevitch