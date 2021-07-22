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Перед судом предстанет экс-глава района Новосибирской области

  • 22/07/2021, 09:57
Автор:
Новости Новосибирской области
Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Бывший глава Колыванского района Новосибирской области Виктор Аверин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления, с причинением тяжких последствий), сообщает региональное СУ СКР.

— 60-летний обвиняемый, являясь должностным лицом, находясь при исполнении служебных обязанностей, действуя умышленно, и, создавая видимость эффективности реализации программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011-2015 годы», достоверно зная о том, что юридическое лицо не исполнило свои обязательства, предусмотренные ранее заключенным договором, явно превышая свои должностные полномочия, предоставил 45 земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства юридическому лицу, а не гражданам, — говорится в сообщении.

После этого Аверин решил незаконно расторгнуть заключенный ранее договор. В итоге были нарушены права граждан и государства. Ущерб оценили более чем в 20 млн рублей.

Экс-чиновника взяли под подписку о невыезде. Между тем, вину в преступлении Аверин не признал. Его счета арестованы.

Уголовное дело передано в суд.

Фото: pexels.com автор: EKATERINA BOLOVTSOVA

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : экс-чиновник уголовное дело суд превышение должностных полномочий


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