Хлебзаводы Сибири готовы «объявлять бойкот вплоть до остановки предприятий»

Заморозка цен, с помощью которой власти пытались бороться с подорожанием продуктов в магазинах, не решает проблему, а приводит к катастрофическим последствиям для рынка, считает председатель «Союза хлебопеков Сибири», гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Дмитрий Терешков. Субсидии, предложенные хлебопекам государством, не покрывают убытки предприятий. Напомним, согласно постановлению правительства РФ ритейлеры обязались не поднимать цены на определенный перечень продуктов питания, при этом их производители попали в тяжелую ситуацию. Следующим постановлением федеральное правительство обещало выделить субсидии на покрытие части убытков, в частности хлебопекарным предприятиям. Как заявляет Терешков, сегодня нужен перерасчет этой субсидии, потому что большинству хлебопекарных предприятий не хватает денег на выплату зарплат, уплату налогов, закупку сырья и т.д.

Почему растут цены на хлеб?

По словам Дмитрия Терешкова, рост цен связан с ростом курса валюты.

— Евро и доллар подорожали в 2 раза, так почему мы не должны увеличивать цены на свою продукцию? — возмущается председатель «Союза хлебопеков Сибири». — Вся упаковка и оборудование, которое использует пищевая промышленность, — импортная, приобретенная за доллары и евро. Оборудование требует постоянного обслуживания и огромного количества запчастей, комплектующих, которые, конечно же, покупаются за доллары и евро. Кроме того, все добавки, используемые в пищевой промышленности — это также импортное сырье.

Большим ударом для хлебопеков стал рост цен на пшеницу на мировом рынке. В 2020-2021 годах Россия стала одним из крупнейших экспортеров зерна. В результате внутренняя цена на пшеницу сейчас также зависит от товарно-сырьевой биржи США.

— Все, что сегодня происходит в экономике, — это замкнутый круг и тупик, непонятно, что с этим делать? С одной стороны, мы понимаем, что у населения доходы не растут, с другой — у нас работают 8 тысяч человек. Почему я должен их держать на голодном пайке и платить им по 15-20 тысяч рублей? — рассуждает Терешков. — А для повышения зарплаты у нас просто нет средств.

По данным Росстата, за 2020 год сахар подорожал на 64,54%, подсолнечное масло — на 26%, крупы — на 20%, яйца — на 15%.

Тотальное закрытие

Терешков напоминает, что в прошлом году, после того как взлетела цена на муку, ФАС не разрешил хлебопекам повышать цены на готовую продукцию. В результате все частные заводы оказались в непростой ситуации, им пришлось искать пути решения этой проблемы.

— Маленьким пекарням, которые работали за наличный расчет и поголовно не платили налоги, безусловно проще. Хотя в последнее время, под давлением надзорных органов, их постепенно начали выводить на работу «в белую». Большие предприятия, вынужденные платить громадные налоги на заработную плату, на все остальное, не в состоянии выдержать ужесточившуюся экономическую нагрузку, — рассказывает Терешков. — В итоге мы видим, что мелкие частные заводы начали приостанавливать свое производство, а крупные «умирают» от налоговой нагрузки.

Не хватает рук

В январе 2021 года на рынке труда начали формироваться серьезные изменения. В частности, возник дефицит кадров, в том числе из-за того, что с рынка ушло много трудовых мигрантов. Работодатели были вынуждены предлагать более высокую зарплату, а значит, и платить больше зарплатных налогов.

— До пандемии мы активно использовали труд мигрантов, а сейчас их привлекли на более выгодные (с точки зрения уровня зарплаты) объекты, такие как строительство ЛДС и четвертого моста через реку Обь, — подчеркивает гендиректор «Сибирской хлебной корпорации», — Естественно, на этих проектах людям предлагают несоразмерные с нашими возможностями деньги. У нас со всех предприятий бегут разнорабочие. Огромная нехватка водителей. У нас 150 грузовиков ежедневно развозят продукцию, но при этом на предприятиях огромное количество вакансий. Водители предпочитают работать в «Яндекс.Такси» и прочих агрегаторах из-за зарплат и бонусов, что им предлагают компании.

На сколько должен подорожать хлеб?

По оценке Дмитрия Терешкова, себестоимость производства хлеба уже выросла на 20- 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На федеральном уровне, как пишет «Коммерсант», производители хлеба и хлебобулочной продукции уже предупредили ритейлеров о повышении цен во всех российских регионах в данном продуктовом сегменте не менее чем на 7%, а в нескольких субъектах РФ — на 12%.

Как отреагировали ритейлеры?

Как заявил председатель «Союза хлебопеков Сибири», «ритейлеры опустили лапки».

— Все федеральные ритейлеры — монополисты, местных игроков на продуктовом рынке в регионах практически не осталось. Все крупные ритейлеры, которые являются основными продавцами хлебобулочной продукции, подписали соглашение с правительством о том, что они не будут поднимать цены. Лапки они опустили» и сказали: «Все, у нас соглашения, у нас указание — мы не можем», — объяснил Дмитрий Терешков. — В ответ на это крупнейшие хлебопекарные предприятия Новосибирска уже просто останавливают производство, потому что дальше терпеть это все невозможно.

Владелец одной из частных пекарен Новосибирска на условиях анонимности заявил Infopro54, что сейчас занимается оптимизацией процессов в компании, поэтому уверен: у него в бизнесе все будет хорошо.

— Мы постепенно повышаем цены на продукцию, но оттока покупателей не видим. Большой индексации, конечно, не будет, так как мы не видим для этого оснований. Пока пересматриваем свои бизнес-процессы, — отметил предприниматель.

Что нужно сделать, чтобы решить проблему?

По мнению Терешкова, хлебопекарным производствам сейчас может помочь только переход к цивилизованному, нормальному государственному регулированию основных рынков.