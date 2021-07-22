Рекламодателям

Хлебзаводы Сибири готовы «объявлять бойкот вплоть до остановки предприятий»

  • 22/07/2021, 09:27
Автор:
Новости Новосибирской област
Заморозка цен на социально значимые продукты питания загнала хлебопеков в глубокий минус. Проблемы вылезли по всем фронтам.

Заморозка цен, с помощью которой власти пытались бороться с подорожанием продуктов в магазинах, не решает проблему, а приводит к катастрофическим последствиям для рынка, считает председатель «Союза хлебопеков Сибири», гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Дмитрий Терешков. Субсидии, предложенные хлебопекам государством, не покрывают убытки предприятий. Напомним, согласно постановлению правительства РФ ритейлеры обязались не поднимать цены на определенный перечень продуктов питания, при этом их производители попали в тяжелую ситуацию. Следующим постановлением федеральное правительство обещало выделить субсидии на покрытие части убытков, в частности хлебопекарным предприятиям. Как заявляет Терешков, сегодня нужен перерасчет этой субсидии, потому что большинству хлебопекарных предприятий не хватает денег на выплату зарплат, уплату налогов, закупку сырья и т.д.

Почему растут цены на хлеб?

По словам Дмитрия Терешкова, рост цен связан с ростом курса валюты.

— Евро и доллар подорожали в 2 раза, так почему мы не должны увеличивать цены на свою продукцию? — возмущается председатель «Союза хлебопеков Сибири». — Вся упаковка и оборудование, которое использует пищевая промышленность, — импортная, приобретенная за доллары и евро. Оборудование требует постоянного обслуживания и огромного количества запчастей, комплектующих, которые, конечно же, покупаются за доллары и евро. Кроме того, все добавки, используемые в пищевой промышленности — это также импортное сырье.

Большим ударом для хлебопеков стал рост цен на пшеницу на мировом рынке. В 2020-2021 годах Россия стала одним из крупнейших экспортеров зерна. В результате внутренняя цена на пшеницу сейчас также зависит от товарно-сырьевой биржи США.

—  Все, что сегодня происходит в экономике, — это замкнутый круг и тупик, непонятно, что с этим делать? С одной стороны, мы понимаем, что у населения доходы не растут, с другой — у нас работают 8 тысяч человек. Почему я должен их держать на голодном пайке и платить им по 15-20 тысяч рублей? — рассуждает Терешков. — А для повышения зарплаты у нас просто нет средств.

По данным Росстата, за 2020 год сахар подорожал на 64,54%, подсолнечное масло — на 26%, крупы — на 20%, яйца — на 15%.

Тотальное закрытие                                           

Терешков напоминает, что в прошлом году, после того как взлетела цена на муку, ФАС не разрешил хлебопекам повышать цены на готовую продукцию. В результате все частные заводы оказались в непростой ситуации, им пришлось искать пути решения этой проблемы.

— Маленьким пекарням, которые работали за наличный расчет и поголовно не платили налоги, безусловно проще. Хотя в последнее время, под давлением надзорных органов, их постепенно начали выводить на работу «в белую». Большие предприятия, вынужденные платить громадные налоги на заработную плату, на все остальное, не в состоянии выдержать ужесточившуюся экономическую нагрузку, — рассказывает Терешков. — В итоге мы видим, что мелкие частные заводы начали приостанавливать свое производство, а крупные «умирают» от налоговой нагрузки.

Не хватает рук                                                                                                               

В январе 2021 года на рынке труда начали формироваться серьезные изменения. В частности, возник дефицит кадров, в том числе из-за того, что с рынка ушло много трудовых мигрантов. Работодатели были вынуждены предлагать более высокую зарплату, а значит, и платить больше зарплатных налогов.

— До пандемии мы активно использовали труд мигрантов, а сейчас их привлекли на более выгодные (с точки зрения уровня зарплаты) объекты, такие как строительство ЛДС и четвертого моста через реку Обь, — подчеркивает гендиректор «Сибирской хлебной корпорации», — Естественно, на этих проектах людям предлагают несоразмерные с нашими возможностями деньги. У нас со всех предприятий бегут разнорабочие. Огромная нехватка водителей. У нас 150 грузовиков ежедневно развозят продукцию, но при этом на предприятиях огромное количество вакансий. Водители предпочитают работать в «Яндекс.Такси» и прочих агрегаторах из-за зарплат и бонусов, что им предлагают компании.

На сколько должен подорожать хлеб?

По оценке Дмитрия Терешкова, себестоимость производства хлеба уже выросла на 20- 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На федеральном уровне, как пишет «Коммерсант», производители хлеба и хлебобулочной продукции уже предупредили ритейлеров о повышении цен во всех российских регионах в данном продуктовом сегменте не менее чем на 7%, а в нескольких субъектах РФ — на 12%.

Как отреагировали ритейлеры?                                       

Как заявил председатель «Союза хлебопеков Сибири», «ритейлеры опустили лапки».

 — Все федеральные ритейлеры — монополисты, местных игроков на продуктовом рынке в регионах практически не осталось. Все крупные ритейлеры, которые являются основными продавцами хлебобулочной продукции, подписали соглашение с правительством о том, что они не будут поднимать цены. Лапки они опустили» и сказали: «Все, у нас соглашения, у нас указание — мы не можем», — объяснил Дмитрий Терешков. — В ответ на это крупнейшие хлебопекарные предприятия Новосибирска уже просто останавливают производство, потому что дальше терпеть это все невозможно.

Владелец одной из частных пекарен Новосибирска на условиях анонимности заявил Infopro54, что сейчас занимается оптимизацией процессов в компании, поэтому уверен: у него в бизнесе все будет хорошо.

— Мы постепенно повышаем цены на продукцию, но оттока покупателей не видим. Большой индексации, конечно, не будет, так как мы не видим для этого оснований. Пока пересматриваем свои бизнес-процессы, — отметил предприниматель.

Что нужно сделать, чтобы решить проблему?

По мнению Терешкова, хлебопекарным производствам сейчас может помочь только переход к цивилизованному, нормальному государственному регулированию основных рынков.

— В каждой стране существует отлаженная жесткая система контроля за зерновым рынком. У нас в России ее не существует, потому что Министерство сельского хозяйства «импотентно» в этом отношении. Производство хлеба состоит из двух составляющих. Производство как таковое плюс доставка продукции. У меня на предприятии работают 600 автомобилей. Это две равнозначные части по затратам, которые учитываются в себестоимости конечной продукции, — констатирует собеседник Infopro54. — Если у нас мировые цены на зерно и топливо, почему у нас хлеб должен стоит в пять раз дешевле, чем в Европе и США? Ситуация дикая, кризисная, и я думаю повышение цен на хлеб так или иначе неизбежно. Мы готовы объявлять бойкот вплоть до остановки заводов.

Фото: pexels.com автор: Bruno Thethe

3 193

Рубрики : Экономика Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Экономика хлеб ритейл подорожание


3
2

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В регионах Сибири объём выполненных строительных работ увеличился на 19,4%

21/07/2021, 14:44

В Томской области ввели двухнедельный запрет на мероприятия на открытом воздухе

19/07/2021, 17:31

«АльфаСтрахование» завершила поглощение красноярского страховщика

18/07/2021, 13:03

В регионах Сибири создали штабы по газификации

15/07/2021, 14:33

Актуальный разговор

Актуальный разговор

По итогам первого полугодия в физическом объеме экспорт леса уменьшился на 11,5%

Все материалы
Лента новостей

МТС увеличила выручку на облачном рынке в 6,5 раз с начала 2021 года

22/07/2021, 14:29

Почему на выборах в Госдуму отменили общедоступную трансляцию с участков?

22/07/2021, 13:49

«Юнико Металл» увеличит выручку на 20%

22/07/2021, 11:25

Перед судом предстанет экс-глава района Новосибирской области

22/07/2021, 09:57
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Анна Трифонова: «Продажник приходит в компанию, а уходит от руководителя»
16/07/21, 9:14
Новости компаний

Видеосервис Wink представляет новый раздел «Академия»

22/07/2021, 14:41

Скидка 50% на бизнес-пакеты РКО для поручителей по кредитам

22/07/2021, 12:32

ВТБ выдает онлайн-кредиты бизнесу за один день

22/07/2021, 10:54

Банк «Открытие» объявляет о покупке доли «Точки» у QIWI

22/07/2021, 10:47

ПСБ поддержал производителя систем хранения в Новосибирске для увеличения выпуска продукции

21/07/2021, 17:16

В каких жилых комплексах Новосибирска, на ваш взгляд, соотношение цена/качество наиболее оправдано? (выберите до 5 ответов)

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

В Новосибирске регистрируется 400 — 500 ипотечных сделок ежедневно

В Новосибирской области новый антирекорд по коронавирусу: более 200 заболевших за сутки

Ревакцинацию от COVID-19, возможно, придется делать каждые полгода

В Новосибирске ужесточат контроль за сточными водами

За год спрос на сотрудников в сфере образования в Новосибирске вырос почти в 2 раза

Финансы

«Юнико Металл» увеличит выручку на 20%

Банки готовы добавить 10% к госдоплатам на школьников

В Сибири уже более 10 тысяч квартир построено с помощью счетов-эскроу

Конкуренция за вторсырье набирает обороты

Страховки от несчастного случая выходят на первое место по популярности в Сибири

Политика

Новости Новосибирска

Почему на выборах в Госдуму отменили общедоступную трансляцию с участков?

Бердск: единороссы спрятались, «бойковцы» активизировались

Виктория Абрамченко может стать куратором Сибирского Федерального округа

Избирательная кампания: есть риск наткнуться на спойлеров

Избирком оптом регистрирует кандидатов

Недвижимость

Новости Новосибирска

В Новосибирске регистрируется 400 — 500 ипотечных сделок ежедневно

В Новосибирской области вырос спрос на покупку загородной недвижимости

Около метро «Октябрьская» появится отель с бизнес-центром

За полгода в регионе сорвались более 120 контрактов на капремонт

Под завершение долгостроя на Богаткова застройщик уже получил 5 новых участков

Технологии

Финансы

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Спутники НГУ станут частью системы мониторинга «космической погоды» для Росгидромета

Телекоммуникации

Новости Новосибирска

МТС увеличила выручку на облачном рынке в 6,5 раз с начала 2021 года

МегаФон в Сибири будет развивать сеть с Huawei

Международный сервис-провайдер откроет в Новосибирске тестовую зону промышленного интернета вещей

МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в Новосибирске

В новом ЖК Новосибирска протестируют пилот с элементами «умного дома»

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Документы по третьему этапу дороги Новосибирск – Ярково ушли на экспертизу

Каршеринг «Делимобиль» предложит в Новосибирске аренду фургонов

Медицина

Новости Новосибирской области

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона» тоже испытают на подростках

В Новосибирске снова отменили профосмотры и диспансеризацию

В Новосибирск поступили более 25 тысяч доз вакцины от коронавируса

Новосибирские медцентры призывают использовать механизмы ГЧП

Авто

Новости Новосибирской области

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Продажи электромобилей в регионе выросли на 59%

Туризм

Новости туризма

С 1 августа появятся новые льготы для путешественников

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Два популярных городских пляжа будут закрыты еще неделю

Общество

Новости Новосибирска

В Новосибирской области новый антирекорд по коронавирусу: более 200 заболевших за сутки

Ревакцинацию от COVID-19, возможно, придется делать каждые полгода

Новосибирские дольщики не торопятся оформлять свои права

Губернатор снова наступил на любимую мозоль новосибирских чиновников

Центральный пляж Академгородка станет муниципальной собственностью

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска