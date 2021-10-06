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Кредиторы стали чаще подавать в суд на банкротство юрлиц

  • 06/10/2021, 14:30
Автор:
Новости Новосибирской области
Эксперты прогнозируют всплеск банкротств предпринимателей в конце 2021 года.

Новосибирская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по числу компаний-банкротов. За 2021 год банкротами уже признаны 214 юрлиц, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Лидером списка является Санкт – Петербург — 593 компании, на втором месте Московская область — 549 бизнеса, на третьем Свердловская область — 252 предприятия. В целом за 2021 год количество банкротов- юрлиц в России увеличилось на 0,2 % к аналогичному периоду 2020 года. Впрочем, в 2019 году банкротства регистрировались более активно (на 18,8%).

Чаще всего инициаторами банкротств в 2021 году выступали конкурсные кредиторы —74,7%, налоговики — 16,3%, сами должники — 8,3% и работники компаний — 0,6%.

Трендом 2021 года стал резкий рост заявлений кредиторов к должникам: 24 тыс. или на 25% больше, чем в прошлом году.

— Обнародование намерений кредиторов обратиться в суд стимулирует должников расплачиваться, поэтому только треть намерений выливаются в фактические дела, — комментирует Алексей Юхнин, руководитель проекта «Федресурс».

Впрочем, эксперт не исключил, что к концу 2021 года количество решению судов о банкротстве может вырасти.

Процедуру наблюдения в компаниях по решению суда в 2021 году стали вводить чаще, число таких случаев увеличилось на 10,7 % по сравнению с прошлым годом (всего 6 251 на данный момент).

Как ранее сообщала пресс-служба УФНС региона, за январь-июль в ходе и по результатам процедур банкротства в бюджет Новосибирской области поступило более 1,2 млрд руб. Это почти на 7% больше результатов аналогичного периода прошлого года (1,1 млрд рублей). Причем существенная часть поступлений была обеспечена за счет уплаты текущих платежей — 599 млн руб.

По данным налоговиков, за 6 месяцев количество банкротов в регионе выросло почти на 24%, было заведено 3 960 дел. В общей массе банкротов по Новосибирской области 77% занимают процедуры банкротства граждан. Их количество за 6 месяцев увеличилось в 1,3 раза, что в целом соответствует общероссийской тенденции. Динамика корпоративных банкротств с начала года не столь значительна — рост на 5%.

Фото: pexels.com автор: Andrea Piacquadio

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : компании деньги бизнес банкротство


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