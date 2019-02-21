В Новосибирске растут цены на зерно

По информации регионального минсельхоза, общий профицит собранного урожая по итогам 2018 года в Новосибирской области составляет 770 тысяч тонн продукции. Такие объемы, по словам министра Евгения Лещенко, позволяют поддерживать приемлемые для товаропроизводителей цены реализации.

— Цена существенно отличается от прошлогодней. Основные причины — увеличение объемов отгрузки зерна за пределы региона. Несмотря на сложную уборочную кампанию и погодные условия 2018 года, был получен неплохой урожай. Общий профицит составляет 770 тысяч тонн. 50% профицитного урожая уже реализовано за пределы Новосибирской области. Это позволяет нам поддерживать цены на приемлемом уровне — они выше показателей прошлого года на 25-40%, — сообщил министр во время пресс-подхода.

Согласно данным минсельхоза Новосибирской области, стоимость пшеницы 3 класса сегодня составляет 8,6 тысяч рублей за тонну, 4 класса — 7,7 тысяч, 5 класса — 7,1 тысяч, ячменя — до 7,2 тысяч рублей.

То, что цены стали более приемлемыми для реализации продукции, отмечают и сами сельхозпроизводители.

— В прошлом году цена падала, и аграрии поднимали вопрос, куда это зерно хоть как-то сдать. А в этом — ценники нормальные. 3 класс доходит до 13 тысяч рублей, 9 тысяч рублей — уже фуражная пшеница, — говорит руководитель КФХ «Олимп» Юрий Шелудяков.

Однако, по словам агрария, такие цены уже исключают возможность профицита продукции АПК.

— В минсельхозе, видимо, подсчитали, что области требуется около 1,6-1,7 млн тонн зерна. Это покрывает потребности хлебопечения, кормов, семян и так далее. Остальное считали профицитом, предназначенными на реализацию излишками. Сегодня нет никакого профицита, он уже «ушел». Нет ажиотажа по поводу того, куда девать зерно. Наоборот, покупатели зерно ищут, спрашивают. Пшеница нужна, фураж. Ценник растет, а раз ценник растет, то не может быть профицита, — рассуждает собеседник InfoPro54.

Дефицита зерна, по его словам, тоже пока нет, но точно сказать невозможно, так как информации о ситуации в АПК на открытом рынке немного.

— Отгрузка зерна в этом году действительно ощутимо увеличилась, больше отправляют в другие регионы, за рубеж. Все равно толчок произошел, после того как в прошлом году к нам приезжали федеральные власти, разбирались в ситуации. Как обстоят дела сейчас — посмотрим, скоро нужно будет покупать ГСМ, и крестьяне начнут вытаскивать из заначек зерно, — добавил Шелудяков.

По информации правительства региона, объем производства зерна урожая 2018 года в регионе составил 2,5 млн тонн. Этого достаточно для полного обеспечения внутренней потребности региона (1,7 млн тонн) семенами, кормами, зерном для переработки на пищевые и другие цели, а также для наращивания экспортных поставок.

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