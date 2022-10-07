Переведите зарплату в Банк «Левобережный» и получайте кешбэк и проценты на остаток

Пользуясь зарплатной картой, вы будете получать до 1 500 рублей в месяц за покупки. При ежемесячных тратах от 5 000 рублей банк вернет вам 10% за проезд в общественном транспорте, 5% за оплату услуг ЖКХ, 2% за расчеты на АЗС, 1% за покупки в аптеках и на маркетплейсах Wildberries, OZON и AliExpress. Больше процентов возвращается за безналичные расчеты на сумму от 50 000 рублей.

Покупки по карте также обеспечивают высокую ставку по вкладу «Спутник» – до 11% годовых. Схема простая: получаете зарплату, переводите часть на вклад, рассчитываетесь картой на сумму от 10 000 рублей в месяц и зарабатываете не только кешбэк, но и доход по вкладу. Перевести деньги со вклада на карту или снять их можно без потери процентов. Достаточно оставить на вкладе 1000 рублей.

Если вы подключите пакет услуг «Основа», то дополнительно вам будет начисляться 2,75% годовых на остаток по счету. Для зарплатных клиентов пакет бесплатный. Он доступен как действующим, так и новым клиентам. В рамках пакета можно снимать наличные в банкоматах любых банков РФ бесплатно и пользоваться услугами банка на индивидуальных условиях. Например, брать кредиты и ипотеку по сниженной ставке.

Добавим, что все льготы для зарплатных клиентов сохраняются даже при смене работодателя или переходе в статус самозанятого. Просто продолжайте получать зарплату на карту от любой компании и рассчитываться ей за покупки.

Перевести зарплату в банк и оформить карту можно на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в любом офисе Банка «Левобережный».

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