Рекламодателям

Переведите зарплату в Банк «Левобережный» и получайте кешбэк и проценты на остаток

  • 07/10/2022, 17:59
Зарплатная карта дает своим владельцам уникальные возможности. За нее не надо платить, можно снимать деньги в банкомате любого банка без комиссии и зарабатывать дополнительный доход без усилий.

новости бизнесаПользуясь зарплатной картой, вы будете получать до 1 500 рублей в месяц за покупки. При ежемесячных тратах от 5 000 рублей банк вернет вам 10% за проезд в общественном транспорте, 5% за оплату услуг ЖКХ, 2% за расчеты на АЗС, 1% за покупки в аптеках и на маркетплейсах Wildberries, OZON и AliExpress. Больше процентов возвращается за безналичные расчеты на сумму от 50 000 рублей.

Покупки по карте также обеспечивают высокую ставку по вкладу «Спутник» – до 11% годовых. Схема простая: получаете зарплату, переводите часть на вклад, рассчитываетесь картой на сумму от 10 000 рублей в месяц и зарабатываете не только кешбэк, но и доход по вкладу. Перевести деньги со вклада на карту или снять их можно без потери процентов. Достаточно оставить на вкладе 1000 рублей.

Если вы подключите пакет услуг «Основа», то дополнительно вам будет начисляться 2,75% годовых на остаток по счету. Для зарплатных клиентов пакет бесплатный. Он доступен как действующим, так и новым клиентам. В рамках пакета можно снимать наличные в банкоматах любых банков РФ бесплатно и пользоваться услугами банка на индивидуальных условиях. Например, брать кредиты и ипотеку по сниженной ставке.

Добавим, что все льготы для зарплатных клиентов сохраняются даже при смене работодателя или переходе в статус самозанятого. Просто продолжайте получать зарплату на карту от любой компании и рассчитываться ей за покупки.

Перевести зарплату в банк и оформить карту можно на сайте, в BL-online, по телефону 8-800-3333-555 или в любом офисе Банка «Левобережный».

Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.

Фото пресс-службы банка

271

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : зарплата доход


Актуальный разговор

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко

«После объявления частичной мобилизации я фактически остался без сотрудников»

Собственник и директор компании ООО «АБВ-Строй» Евгений Мироненко — о том, как частичная мобилизация повлияла на его бизнес и почему он не планирует закрывать компанию.
Все материалы
Лента новостей

Предприниматель доплатил 18 млн рублей за импорт из Китая алмазной мозаики

07/10/2022, 18:28

Новосибирские налоговики консультируют мобилизованных граждан по вопросам уплаты налогов

07/10/2022, 18:17

Правительство РФ озвучило первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП

07/10/2022, 17:15

Новосибирская школа рестораторов взяла первое место на российском конкурсе

07/10/2022, 15:08
Популярное

Где в Новосибирске нельзя продавать алкоголь?

07/10/2022, 17:25

В январе 2023 года пенсии обещают проиндексировать на 4,8%

07/10/2022, 10:03

Налоговая служба напомнила новосибирцам о необходимости уплаты имущественных налогов до 1 декабря

06/10/2022, 17:38

Новости компаний

ВТБ выдал льготные автокредиты на сумму более 2 млрд рублей

07/10/2022, 10:43

Клиенты Банка Уралсиб могут вносить наличные на счет в банкоматах сторонних банков с бизнес-картой

07/10/2022, 10:28

Банк Уралсиб принял участие в работе Совета по развитию экспортной деятельности на территории Новосибирской области

07/10/2022, 10:24

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска