Где в Новосибирске нельзя продавать алкоголь?

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, Постановление об определении границ территорий, где запрещена розничная торговля алкогольной продукции и ее продажа при оказании услуг общественного питания, подписал мэр города Новосибирска Анатолий Локоть.

В соответствии с документом, не допускается продажа:

— в случае розничной продажи – на расстоянии 50 метров от входа для посетителей в (на) объект либо от входа для посетителей на прилегающую к объекту обособленную территорию, границы которой обозначены ограждением, при ее наличии;

— в случае продажи при оказании услуг общественного питания – на расстоянии 25 метров от входа для посетителей в (на) объект либо от входа для посетителей на обособленную территорию, при ее наличии.

Указанные расстояния определяются:

— при отсутствии обособленной территории, прилегающей к объекту, – от входа для посетителей в (на) объект по кратчайшему расстоянию по прямой (радиусу);

— при ее наличии – от входа для посетителей на обособленную территорию по кратчайшему расстоянию по прямой (радиусу);

— при наличии нескольких входов для посетителей в (на) объект или на обособленную территорию – от каждого входа для посетителей по кратчайшему расстоянию по прямой (радиусу);

— при размещении объектов, являющихся помещениями, в одном здании с торговым объектом (объектом общепита) – по кратчайшему маршруту движения от входа для посетителей в объект до входа для посетителей в торговый объект (объект общепита), исходя из сложившейся системы пешеходных путей.

Кроме того, Постановление предусматривает определение границ территорий, прилегающих к многоквартирным домам, на которых не допускается розничная продажа алкоголя в объектах общепита, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 кв. метров, на расстоянии 50 метров от ближайшей точки фасада многоквартирного дома по кратчайшему расстоянию по прямой (радиусу).