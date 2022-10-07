Новосибирские налоговики консультируют мобилизованных граждан по вопросам уплаты налогов

По итогам двух дней работы сотрудники регионального Управления ФНС России дали ответы на десятки вопросов граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Как исполнить обязанность по уплате имущественных налогов в период военной службы?

— Налоги можно уплатить как в электронном виде (через сайт ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», через Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ»), так и по QR-коду или штрих-коду в налоговом уведомлении (через кассы и терминалы кредитных учреждений, в отделениях Почты России). Налоги за мобилизованного может уплатить любое лицо – родственники, друзья и др. На сайте ФНС России это можно сделать через сервис «Уплата налогов за третьих лиц», — ответил заместитель начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Новосибирской области Леонид Чикин

Нужно ли самозанятому сняться с учета в случае мобилизации?

— Сниматься с учета в качестве самозанятого необязательно: если у него отсутствует облагаемый НПД доход, то налог начисляться не будет, — сообщил заместитель начальника отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Геннадий Климов.

Кроме того, эксперт разъяснил, как исчислить страховые взносы в фиксированном размере за период мобилизации: период мобилизации приравнивается к периоду прохождения воинской службы. За время, когда предпринимательская или иная профессиональная деятельность (адвокаты, нотариусы, оценщики и т.д.) не велась, страховые взносы в фиксированном размере не уплачиваются.

Ранее редакция публиковала разъяснения налоговой самых актуальных вопросов предпринимателей по частичной мобилизации.