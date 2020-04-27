Антикризисные рецепты для ипотечного заемщика

Безусловно, самой обсуждаемой в последние дни стала новая программа ипотечного кредитования «Господдержка 2020» со ставкой от 6 до 6,5% на покупку новостройки. Основные условия которой — максимальная сумма кредита для регионов в 3 млн, максимальный срок — до 20 лет, первоначальный взнос — 20% от первичной стоимости жилья. Льготную ипотеку под 6,5 % можно будет взять до 1 ноября текущего года, а под 6 % — всего лишь до 15 мая. Многие банки начнут выдавать ипотечные кредиты с господдержкой только после 1 мая 2020 года, когда будет опубликовано официальное постановление правительства. Но уже сейчас в крупных финансовых организациях есть возможность получить предварительное решение о ее предоставлении. Ипотеку с господдержкой эксперты в один голос назвали «антикризисной», потому что ее условия более чем лояльны. К примеру, при покупке двухкомнатной квартиры в ЖК «Акация на Ватутина» стоимостью 2 820 000 рублей и первоначальным взносом 20% ежемесячный платеж составит 16 820 рублей (срок — 20 лет).

— Задача правительства предельно понятна: оживить первичный рынок жилья. Продажи на вторичном рынке не приносят налогов и не создают рабочих мест. Снижение ипотеки на 2,5% снижает ежемесячный платеж на 15%. Это значит, что для тех, кто приобретает квартиру в ипотеку, новостройка станет дешевле на 15%, а вторичное жилье в цене не изменится, — комментирует независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

Также специалисты агентства недвижимости «НИАН» предлагают использовать и другие ипотечные программы с не менее выгодными условиями:

Сельская ипотека. Ставка от 2,7%

Ипотечный кредит на строительство (приобретение) жилого дома на сельских территориях. Предположим, при покупке загородного дома стоимостью 3 750 000 рублей ежемесячный платеж составит 16 191 рублей (ставка — 2,7%, срок — 20 лет, первоначальный взнос — 20%).

Ипотека с господдержкой для семей с детьми. Ставка от 4,5%

Программа господдержки семей, в которых с 2018 года родился второй или последующий ребенок. К примеру, при покупке трехкомнатной квартиры в ЖК «Лебедевский» стоимостью 5 070 000 рублей ежемесячный платеж составит 26 301 рублей (ставка — 4,5%, срок — 20 лет, первоначальный взнос — 20%).

Ипотека от 7,9% на вторичное жилье и новостройки

Кредит на покупку строящегося или уже построенного жилья, либо покупка вторичной недвижимости. Например, в NOVA-Дом квартира-студия площадью 26 кв.м стоит 2 367 000 рублей, при первоначальном взносе 20% ежемесячный платеж составит 15 838 рублей (ставка — 7,9%, срок — 20 лет).

Ипотека от 1% на новостройки

Ипотеку выдает ПАО Сбербанк. В такой программе участвуют ЖК «НИКА», урбан-виллы «На Никитина», ЖК «Булгаков» и ЖК «Онега».

Кроме того, сотрудники агентства недвижимости «НИАН» проконсультируют вас и помогут оформить заявку по выбранной программе лояльности, собрать необходимые документы для покупки квартиры и организовать полное юридическое сопровождение сделки.

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