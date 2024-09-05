Перевозчики не довозят мусор до полигона в Колыванском районе

Полигон ТКО в Колыванском районе эксплуатируется ненадлежащим образом, складирование ТКО осуществляется за границами полигона. Об этом говорится в ответе МинЖКХ на запрос общественника Евгения Митрофанова.

В ведомстве пояснили, что в июле-августе 2024 года с участием представителей подведомственного министерству ГКУ «Проектная МинЖКХиЭ НСО», администрации района и организации, эксплуатирующей полигон — ООО «Полигон-К» была проведена выездная проверка, где выявлено это нарушение.

В итоге «Полигон-К» было рекомендовано обеспечить надлежащее содержание полигона и даны рекомендации по его эксплуатации в соответствии с санитарными правилами. Администрации района поручено усилить контроль за эксплуатирующей организацией и использованием земельного участка, прилегающего к полигону.

— Остаточная вместимость полигона достаточна для размещения ТКО до 2026 года, — подчеркнули в министерстве.

Договор аренды земельного участка для размещения свалки твердых бытовых отходов был заключен между администрацией Колыванского района и ООО «Полигон-К» в июне 2011 года. Его содержание вызывает нарекания жителей и администрации уже несколько лет. Как показали проверки, инициированные главой района, депутатами Советов депутатов на основании жалоб населения, использование участка происходит с грубейшими нарушениями. На объекте не соблюдаются меры по содержанию ТБО. Это приводит к засорению мусором смежных земельных участков, появлению несанкционированных свалок на близлежащих территориях, загрязнению окружающей среды.

В мае 2024 года на совещании в администрации Колыванского района, представитель компании-арендатора полигона представил дорожную карту работ, в которой отмечены планируемые работы и сроки их исполнения.

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