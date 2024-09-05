Новосибирск на седьмом месте по IQ среди миллионников.

Минстрой РФ представил новый рейтинг IQ городов по итогам 2023 года. Новосибирск набрал 76,63 баллов и занял седьмую строчку среди городов с населением более миллиона человек. За год город «поумнел» почти на 15 баллов (в 2022 году Новосибирск набрал 61,76 баллов и занял 8 строчку рейтинга).

Индекс «IQ городов» показывает эффективность внедрения технологии «умного» города. Он учитывает 10 направлений: цифровую трансформацию государственного и муниципального управления, инновации для городской среды, интеллектуальные системы социальных услуг, общественной, экологической безопасности, туризм, сервис, экономику, инвестклимат, умные ЖКХ и городской транспорт, а также инфраструктуру сетей связи.

По данным аналитиков, самый высокий IQ среди миллионников имеют Москва (120 рейтинговых баллов), Санкт-Петербург (85,52) и Казань (84,78). Последнее, 15 место в рейтинге, занял город Омск. Он набрал 20,96 баллов.

В тройку «умных» крупных городов вошли Тюмень (118,92), Владивосток (110,51) и Севастополь (106,62).

В списке «больших» городов лидером стал Южно-Сахалинск (118,32 балла). За ним идут Нефтекамск (116,22) и Реутов (114,59). Город Бердск Новосибирской области расположился в этой категории на 25 строчке, у него 86,29 рейтинговых баллов.

Наукоград Кольцово занял второе место среди «умных» административных центров, уступив лишь Чернушинскому городскому округу Пермского края (116,94). Он набрал 115,97 баллов. Замыкает тройку лидеров в этой категории подмосковная Дубна (115,63).

Рейтинг в рамках проекта «Умный город» рассчитывается с 2020 года.

Ранее редакция сообщала, что агрессивных людей около школ Новосибирска будут выявлять с помощью нейросети. В нескольких школах города запустят пилот по мониторингу поведения и наличия оружия у посетителей.