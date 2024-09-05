Работодатели стали менее требовательны к соискателям в Новосибирске

На рынке труда большинство соискателей — это работающие люди.

По данным SuperJob, уровень безработицы в Новосибирской области в июле 2024 года достиг рекордно низкого значения — 2,4%. Компании прилагают усилия для удержания персонала, отказываясь от барьеров в найме. Отношение рекрутеров к частоте смены работы меняется.

Работодатели сегодня становятся менее требовательными к соискателям. Только 37% рекрутеров с настороженностью относятся к тем, кто меняет работу чаще, чем раз в год. 38% рекрутеров считают, что любые перерывы в трудовом стаже не влияют на компетентность человека.

Чаще остальных о том, что работу следует менять по обстоятельствам, говорили кладовщики (66%), врачи (62%), секретари и операторы кол-центров. Охранники чаще других считают, что работодателя следует менять как можно реже — раз в 3 года.

Ранее редакция сообщала о том, куда отправятся в отпуск осенью жители Новосибирска.