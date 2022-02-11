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Перевозчики «закрыли» пункт весового контроля около села Журавлево

  • 11/02/2022, 15:09
Новости Сибири
После того, как получили штрафы на сотни тысяч рублей.

После многочисленных жалоб перевозчиков, получивших огромные штрафы за несуществующие нарушения, остановлена работа АПВГК вблизи села Журавлево в Кемеровской области на дороге «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга». От некорректной работы этой автоматической «рамки» весового контроля транспортные компании страдали последние два месяца, сообщила пресс-служба Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП). Многие уже получили от ГИБДД постановления о штрафах. Некоторые — по два-три штрафа. Напомним, штрафы за перегруз, зафиксированный автоматическими весами, начинаются от 150 тысяч рублей и могут достигать 500 тысяч рублей.

— Совершенно неожиданно мы получили штраф 250 тысяч рублей за то, что наш грузовик проехал якобы с перегрузом по дороге в Кемеровской области, — рассказывает заместитель директора ООО «Координатор» Наталья Шимун. — Штраф для компании огромный. Наша машина 10 января ехала из Новосибирска в Улан-Удэ, по пути прошла четыре «рамки» автоматического весогабаритного контроля: в селе Раздольное Новосибирской области, в селе Журавлево Кемеровской области, по улицам Терешковой и Вахрушева на въезде и выезде из города Кемерово. После рейса получаем постановление ГИБДД о штрафе за перегруз, выявленный «рамкой» в Журавлево. Мы в недоумении. Никакие дополнительные грузы в транспортное средство по пути не загружались. Три «рамки» до и после Журавлево нарушений не видят. А этот АПВГК зафиксировал осевой перегруз и даже перегруз по общей массе почти на 7 тонн!

По ее словам, в этот рейс машина ушла недогруженной по сравнению с теми параметрами, которые допустимы как по общей массе, так и по осевой нагрузке. Транспортное средство автопроизводителем оборудовано собственными весами, и они показывали, что нагрузка на ведущую ось составляла 8,5 тонн. Машина везла груз в паллетах весом всего 13 тонн.

— Мы стали общаться с коллегами из других транспортных компаний и скоро обнаружили, что огромные штрафы за несуществующие нарушения получили десятки перевозчиков. Некоторые транспортные средства были предварительно взвешены грузоотправителями (крупными заводами) на сертифицированных весах, а кузова опломбированы. По идее такая пломба уже должна быть гарантией, что перегруза нет, — говорит Наталья Шимун. — Были и вовсе абсурдные штрафы. Например, владелец трехтонного грузовика получил штраф за то, что его машина будто бы везла груз весом больше 19 тонн! Некоторые перевозчики в декабре — январе получили от АПВГК в Журавлево по два-три штрафа. Каждый штраф по 250 тысяч рублей. Для небольших перевозчиков это просто разорительные суммы!

Грузоперевозчики протестуют против штрафов за несуществующие нарушения

Грузоперевозчики протестуют против штрафов за несуществующие нарушения

О неисправности в работе АПВГК были проинформированы бизнес-омбудсмены Новосибирской и Кемеровской областей. Они подключились к решению данной проблемы. СААП также обратилась к ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса», владельцу региональной дороги, на которой установлена автоматическая «рамка», с просьбой устранить неисправность в работе оборудования.

— К большому нашему сожалению, Министерство транспорта РФ несколько лет назад, начиная реализацию программы по установке нескольких сотен автоматических весов на российских дорогах, не прислушалось к экспертному мнению ассоциаций грузоперевозчиков. Мы предлагали в обязательном порядке в комплексе с автоматическими весами устанавливать и стационарные весы, чтобы перевозчик мог оперативно проверить, действительно ли есть перегруз и сразу же устранить нарушение, — говорит президент СААП Вячеслав Трунаев. — Мы предупреждали, что в упрощенном варианте, в котором сейчас существует система АПВГК, гарантированно будут возникать споры между перевозчиками и владельцами автоматических весов по поводу корректности работы оборудования таких весов. В сложившейся ситуации получается, что право на ошибку имеют только владельцы весов, они же балансодержатели дорог. А у перевозчика права на ошибку нет. Ему приходится расплачиваться за ошибки в работе весов. На мой взгляд, это несправедливо.

Сегодня, 11 февраля 2022 года, ассоциация получила ответ о том, что из-за неисправности работа данного АПВГК остановлена до проведения внеочередного метрологического обследования. Выявлена неисправность оборудования, которая повлияла на параметры, отображенные в материалах, сформированных в период с 17.12.2021 по 02.02.2022. Заводом-изготовителем оборудования подтверждена неисправность, связанная с некорректной обработкой информации. «Дирекция автодорог Кузбасса» предложила перевозчикам направить жалобы на конкретные постановления о штрафах в ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

Материал предоставлен пресс-службой СААП

Фото с сайта ГКУ «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса»

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирская область Кемеровская область

Теги : транспорт перевозчики дороги власть бизнес


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