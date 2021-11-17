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Грузоперевозчики протестуют против штрафов за несуществующие нарушения

  • 17/11/2021, 11:30
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Грузоперевозчики протестуют против штрафов за несуществующие нарушения
Странная настройка систем весового контроля в одном из регионов России привела к серьезным финансовым последствиям для предпринимателей из многих субъектов федерации.

— Проблема несовершенства системы автоматического весогабаритного контроля сейчас лихорадит всю транспортную отрасль. В августе-сентябре перевозчики всей страны столкнулись с огромными штрафами за мнимые нарушения весогабаритного контроля на территории Челябинской области. Челябинские автоматизированные посты весогабаритного контроля (АПВГК) настроили так, что они не дают ни малейшего допуска на отклонение от установленных весогабаритных параметров. В результате перевозчиков получили штрафы в 150 тысяч рублей за превышение габаритов на миллиметры, — сообщил, выступая на встрече бизнес-омбудсмена РФ в Новосибирске с местными предпринимателями, президент СААП Вячеслав Трунаев. — Мы платим за несуществующие нарушения!

Трунаев предложил для решения проблемы внести изменения в КоАП, чтобы градация штрафов за осевой перегруз начиналась с 10%, а допуск по габаритам был бы не менее 10 сантиметров.

По словам Бориса Титова, аппарат бизнес-омбудсмена уже несколько лет занимается проблемами автоматического весогабаритного контроля.

— Я недавно общался с представителями крупного бизнеса в сфере перевозок и понял, что их не волнует эта проблема. Они говорят, что это вопрос старых фур, малого бизнеса. Идут старые фуры. У них мягкий тент, и ветер раздувает его на 30 сантиметров в сторону, —  отметил Титов.

Президент СААП категорически не согласился с этой информацией.

— Приведу пример. У члена нашей ассоциации — транспортной компании «Итеко» — около 3000 новых автомобилей. И она точно так же сталкивается с несовершенством работы АПВГК. И у других членов нашей ассоциации новый подвижной состав, но многие из них все равно столкнулись с данной проблемой, —  заявил он.

Вячеслав Трунаев обратил внимание бизнес-омбудсмена на еще один аспект данной проблемы: транспортные компании оплатили штрафы по фактически незаконным постановлениям. Но никто не вернет им деньги.

—  Необходим механизм возврата незаконных штрафов, — считает президент СААП.

Он обратился к бизнес-омбудсмену с просьбой: инициировать на федеральном уровне разработку соответствующего законопроекта.

На минувшей неделе пресс-служба Территориального управления автодорог (ТУАД) сообщала, что у перевозчиков возникают вопросы к работе автоматизированных постов весогабаритного контроля (АПВГК). Чтобы снять вопросы, 11 ноября в Новосибирской области прошло мероприятие по проверке корректности работы АПВГК с участием владельца автодороги, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей, прокуратуры, транспортной инспекции, застройщика, эксплуатирующей организации и представителей перевозчиков.

— Мероприятие показало, что показания АПВГК совпадают с показаниями передвижных постов весогабаритного контроля. В настоящее время  работа АПВГК корректна, — подчеркивалось в сообщении.

В Новосибирской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрено размещение 23 автоматических пунктов весогабаритного контроля.

Фото пресс-службы ТУАД

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Челябинская область Россия Новосибирская область

Теги : штрафы Грузоперевозчики бизнес


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