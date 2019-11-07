Перевозки контейнеров на ЗСЖД растут

В январе – октябре 2019 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 289,3 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Уточняется, что во внутреннем сообщении отправлено 151,4 тыс. ДФЭ (+2,7%), в транзитном – 38,9 тыс. ДФЭ (+6,4%), в экспортном – 61,2 тыс. ДФЭ (+5,8%), в импортном – 37,9 тыс. ДФЭ (в 2,2 раза больше).

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – октябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,5% и составила 155,3 тыс. ДФЭ (перевезено 2,7 млн тонн грузов, +1,6%), в том числе: химикаты и сода – 36,1 тыс. ДФЭ (-8,6% к уровню января – октября 2018 года); лесные грузы – 24,9 тыс. (+10,4%); черные металлы – 13,2 тыс. (+1,3%); строительные грузы – 11,7 тыс. (+12,5%); разные продовольственные товары – 9,8 тыс. ДФЭ (+19,9%); промышленные товары – 7,3 тыс. (-9,6%); нефть и нефтепродукты – 6,3 тыс. (-0,3%); метизы – 5,4 тыс. (-9,3%); хлопок – 4,8 тыс. (рост в 9,9 раз); продукты перемола – 5,3 тыс. ДФЭ (+46,3%); остальные и сборные – 4,6 тыс. (+3,3%); химические и минеральные удобрения – 3,6 тыс. (рост в 1,7 раза); зерно – 3,1 тыс. (рост в 1,9 раза); бумага – 3,1 тыс. (рост в 1,7 раза); мясо и животное масло – 1,5 тыс. (+24,7%); металлические конструкции – 1,3 тыс. ДФЭ (+39,9%).

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Фото: пресс-служба ЗСЖД