Новосибирская ГЭС обновила «мозговой центр»

На главный щит управления станцией стекается вся информация о работающих агрегатах. Прежний щит бессменно действовал с момента пуска ГЭС в 1957-м, в полном режиме генерации работал с 1959 года. Это была электромеханическая система.

— Он состоял из 22 панелей с так называемым ручным управлением, — поясняет начальник смены машинного зала Демьян Бобриков. — У нового щита намного больше учетных параметров, глубина и охват мониторинга принципиально шире. В итоге мы повысили уровень контроля над всем оборудованием ГЭС, включая вспомогательные технические системы. У оперативного персонала появилась возможность гораздо быстрее и эффективнее реагировать на эксцессы, устранять аварийные ситуации. Модернизация, с учетом предпроектных обследований, заняла два года. Причем при монтаже нового щита обе системы некоторое время соседствовали, а работа станции не прерывалась.

Новый щит управления состоит из 7 объединенных секций общей длиной 14 метров и высотой 2,7 метра. Две секции по краям щита управления представляют собой видеостены диагональю 120 дюймов каждая — для вывода необходимой визуальной информации для оперативного персонала Новосибирской ГЭС. Изменилось и эргономическое решение этого участка: установлена современная климатическая система, стенная звукоизоляция и звукоизолирующий фальш-пол, гасящий гул машинного зала; создан учебный класс для смен и бытовой блок с кухней и спортивным уголком.

Стоимость проекта (в совокупности с поставкой щита канадской компании SACCO и строительно-монтажными работами) составила 100 млн рублей.

Замена щита управления — рубежный этап проекта «2012-2025» — комплексного обновления станции.

— Впереди работы на гидротехнических сооружениях, распределительных устройствах, замена проходящих над рекой перекидных линий между ГЭС и распредустройствами, — пояснил Александр Горевой, заместитель главного инженера по технической части ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС». — Работа эта началась в 2015-м и сейчас близится к завершению. Но основной ожидаемый прорыв — это замена гидрогенераторов. Это увеличит электрическую мощность на каждом агрегате на 10 мегаватт. Новые турбины теперь позволяют это сделать. Их в этом году заменили. Это прирост в 70 мегаватт. То есть почти прибавление еще одного агрегата. Такой уровень обновления — фактически второе рождение станции. И открытие нового щита — важный шаг на пути в эту эпоху.

Сейчас в работе четыре гидроагрегата: третий, четвертый, пятый и седьмой. В техническом обновлении — шестой и второй. Первый — в плановом капитальном ремонте. Располагаемая мощность шести агрегатов — 415 мегаватт, установленная мощность — 485 мегаватт.

Проект замены гидрогенераторов был впервые оглашен еще в 90-е годы, когда станция входила в состав АО «Новосибирскэнерго».

— Сегодня у гидрогенераторов остаются незамененными только опорные узлы: остов ротора и крестовины, — резюмировал Святослав Полторанин, директор филиала ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС». — Выявлены усталостные разрушения металла, и мы инициировали включение в производственную программу Новосибирской ГЭС проекта полноценной замены гидрогенераторов, включая их опорные узлы. Генераторы мы меняли в период с 1992 по 2006 годы, потом была замена систем возбуждения. Это позволило повысить установленную мощность гидрогенераторов на 22% — с соответствующим ростом КПД на 1,3%. Сейчас на станции заменены все трансформаторы. Замена началась в 2009-м и завершилась в 2014-м — это тоже был достаточно масштабный проект. Одновременно с новыми трансформаторами мы тогда установили и современные системы диагностики, позволяющие удаленно наблюдать за работой трансформаторов. Срок эксплуатации трансформаторов был повышен до 40 лет. Сейчас идет процесс перемаркировки второго гидроагрегата. После замены гидротурбин установленная мощность станции достигнет 490 мегаватт. Мы получим возможность дополнительной выработки в период весеннего половодья, по году это позволит получить дополнительную выработку. Таким образом, мы сможем заложить больше инвестиций в развитие станции.

Программа «2012-2025» предусматривает объем вложений 16, 415 млрд рублей. Установленная мощность станции вырастет на 35 мегаватт, выработка увеличится на 209 млн кВатт-часов в год при существующей выработке в 2 млрд. Увеличение прибыли компании, соответственно, составит 3,19 млрд рублей.

С 2006 года Новосибирская ГЭС входит в состав федеральной генерирующей компании ПАО «РусГидро», объединяющей более 400 объектов энергетики. 60% акций компании принадлежат государству.

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