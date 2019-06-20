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МТС и СИТРОНИКС будут сотрудничать в реализации цифровой составляющей нацпроектов

Компании расширяют свое присутствие в Новосибирской области.
  • 20/06/2019, 11:27
МТС и СИТРОНИКС будут сотрудничать в реализации цифровой составляющей нацпроектов

АО «СИТРОНИКС», высокотехнологичная компания, выступающая экспертным офисом по цифровой трансформации регионов, и ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, заключили соглашение о сотрудничестве в вопросах участия в мероприятиях по реализации национальных проектов. Соответствующий документ подписали вице-президент по цифровым бизнес-решениям ПАО «МТС» Валерий Шоржин и президент АО «СИТРОНИКС» Алексей Марухин. Ранее на ПМЭФ 2019 компании объявили о подписании соглашений с Новосибирской областью, сообщили в пресс-службе компании.

Предметом соглашения между АО «СИТРОНИКС» и ПАО «МТС» стало сотрудничество по направлениям «Цифровая экономика», «Жилье и городская среда» (включая «Умный город»), «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». МТС и СИТРОНИКС намерены всесторонне содействовать в областях, перечисленных в соглашении, включая совместный поиск технических, интеграционных и финансово-экономических решений для реализации проектов по направлениям стратегического развития.

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По словам президента АО «СИТРОНИКС» Алексея Марухина, в Новосибирской области экспертный офис компании сосредоточится на реализации пилотных проектов с применением цифровых технологий, среди которых «Умный город», проекты по медицине, образованию.

Неделей ранее на полях Петербургского международного экономического форума 2019 президент АО «СИТРОНИКС» Алексей Марухин и губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах реализации цифровой составляющей нацпроектов в регионе. Предметом сотрудничества СИТРОНИКС и Правительства Новосибирской области стали вопросы развития цифровой экономики региона, повышения качества жизни граждан, конкурентоспособности предприятий, расширения научно-технического, производственного и культурного потенциала Новосибирской области.

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Соглашение также предполагает реализацию совместных инициатив по направлениям цифровая медицина, цифровое образование, внедрение цифровых платформ и сервисов взаимодействия с гражданами, а также реализацию проекта «Умный регион». Ключевым партнером СИТРОНИКС в регионе, напомним, стал Новосибирский институт программных систем (НИПС, ГК «РОСТЕХ») ーПрезидент Академгородка с обширной технологической базой и производственными ресурсами. «Экспертный офис» СИТРОНИКС предложит Новосибирской области комплексный подход к внедрению цифровых технологий. Решения будут интегрированы с существующей в регионе инфраструктурой и реализованы с привлечением различных форм государственно-частного партнерства, инвестиционных соглашений, а также за счет технологической кооперации с местными компаниями, специализирующихся на создании цифровых продуктов и сервисов. Первые совместные пилотные запуски в рамках реализации национальных проектов пройдут до конца года.

Экспертный офис СИТРОНИКС также развернут в Самарской области, Калуге и Республике Ингушетия. Партнерами СИТРОНИКС уже стали Росатом в лице структурного подразделения «Русатом Инфраструктурные решения», ПАО «НИПС» (ГК «РОСТЕХ»), NETBYNET (дочерняя компания ПАО МегаФон), а также локальные технологические компании в регионах присутствия.

Фото: Юлия Данилова

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