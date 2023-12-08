Персонал АО «РЭС» готов к обслуживанию электросетей в аномальные морозы

Энергетики готовы незамедлительно отреагировать на любую нештатную ситуацию. На круглосуточном дежурстве находятся более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники АО «РЭС». Переведены в режим постоянной готовности 300 мастерских участков в 37 районах электрических сетей Новосибирской области. Каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением.

Энергетикам приходится работать в условиях аномальных морозов, так, в Кыштовском районе сегодня рекордно низкая температуру – 45 С°, в Барабинске проводят восстановительные работы на высоковольтной подстанции при температуре – 37 С°.

Плановые работы с отключением электроснабжения приостановлены на период аномальных морозов, а для обеспечения электроэнергией потребителей на случай аварийных отключений в компании подготовлены 14 единиц резервных источников электроснабжения (РИСЭ).

Со своей стороны, энергетики делают все возможное для минимизации аварийных ситуаций в таких непростых условиях. И просят потребителей тоже отнестись сознательно к использованию электронагревательных приборов и соблюдать элементарные меры безопасности во избежание негативных последствий.

Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить: