Прокуратура потребует от мэрии Новосибирска привлечь к уборке снега бизнес

Мэру Новосибирска Анатолию Локтю внесено представление о ненадлежащей уборке улиц города. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил прокурор города Роман Сивак. Он сообщил, что районные прокуроры в течение недели осуществляли мониторинг ситуации и вносили представления руководителям дорожно-эксплуатационных организаций и МКУ занимающимся очисткой дорог и вывозом снега.

— Мною вчера было внесено представление мэру города обобщенное, где мы как раз ему указали на те недостатки, которые выявлены, — сказал он.

Он добавил, что на данный момент парк коммунальной техники в Новосибирске составляет 495 единиц, в том числе 51 единица коммунальной техники в 2023 году приобретена по судебным решениям.

— Этого недостаточно. Мы на этой неделе направили в мэрию информацию, для того чтобы они рассмотрели, приняли меры и изыскали средства в бюджете для привлечения к такой работе частных компаний и ИП, — констатировал Роман Сивак.

По его информации, городу не хватает для соответствия нормативам около 675 единиц коммунальной техники.

Напомним, в конце ноября на заседании комиссии по контролю Совета депутатов был поднят вопрос об увольнении начальника департамента транспорта мэрии Константина Васильева. Решение обратиться к мэру с рекомендацией об увольнении чиновника было принято в связи с плохой работой департамента. «За» проголосовали все депутаты, принимавшие участие в заседании комиссии. Мэр взял паузу по вопросу об отставке главы дептранса. Тем не менее, в Новосибирске по данным сервиса 2ГИС, на дорогах регистрируются пробки 11 баллов (из 10 возможных).

Ранее редакция сообщала, что уборку семи улиц Новосибирска передадут на аутсорсинг.