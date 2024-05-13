Персонал «Россети Новосибирск» круглосуточно контролировал работу электросетей в праздничные дни

Еще накануне праздников, с 29 апреля персонал «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») был переведен в режим повышенной готовности. На страже надежного электроснабжения жителей региона находились 216 аварийных бригад, более 630 энергетиков и 163 единицы техники, а также 11 передвижных дизельных генераторов общей мощностью 2,72 МВт для резервного энергоснабжения социально значимых объектов.

При этом в течение майских праздников оперативная обстановка осложнялась погодными условиями, сезонными рисками и даже воздействиями на энергообъекты посторонних лиц. В регионе наблюдались резкие перемены погодных условий – от шквалистого ветра и снегопадов до жары и гроз, а также сильнейшей магнитной бури экстремального уровня мощности G5. Наряду с погодными факторами в отдельных районах области региональным управлением МЧС был объявлен высокий уровень пожароопасности 4 класса, а в других населенных пунктах наблюдалась угроза подтопления в период паводка. К сожалению, не обошлось и без повреждения электросетей при выполнении несанкционированных работ в охранных зонах ЛЭП.

Все эти события стали причиной ряда локальных отключений электроснабжения, но бригады «Россети Новосибирск» оперативно восстанавливали линии электропередачи, обеспечивая электроснабжение населения и объектов инфраструктуры. Благодаря слаженной работе и ответственному подходу энергетиков удалось избежать длительных масштабных отключений в течение праздничных дней.

В настоящее время персонал компании продолжает работать в режиме повышенной готовности, который на территории региона продлен до утра 20 мая.