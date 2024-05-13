Экс-сотрудника Яндекса, спонсировавшего ВСУ, задержали за госизмену

Оперативники ФСБ задержали бывшего сотрудника компании «Яндекс» по подозрению в государственной измене. Житель Нижегородской области спонсировал ВСУ с начала Специальной военной операции.

По информации ФСБ, с начала СВО мужчина переводил деньги на счет фонда, зарегистрированного на Украине и осуществлявшего закупку бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов для украинской армии. Впоследствии он, скрываясь от частичной мобилизации, покинул пределы России.

Так же отмечается, что ранее подозреваемый привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.

При задержании нижегородец признался, что негативно относится к действующей в России власти.

— Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники ФСБ по Алтайскому краю задержали 32-летнего жителя Новоалтайска за совершение государственной измены. Через интернет сибиряк установил контакт с представителем террористической организации и изъявил желание участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины. В подтверждении своих намерений, мужчина записал видео со своей присягой ВСУ и отправил новому знакомому.