Новую историю Сибири написали в Новосибирской области

Члены Российской академии наук, работающие в нашем регионе, презентовали третий том нового четырехтомного издания об истории Сибири, который посвящен истории Нового времени.

Заместитель губернатора Ирина Мануйлова особо отметила важность проводимой в Новосибирской области работы по популяризации важнейших событий истории России и продвижению достоверных исторических знаний – эти задачи обозначены в новом Указе президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения» и будут продолжены в реализации со стороны Правительства региона во взаимодействии с научным сообществом.

По словам Ирины Мануйловой, в уникальном издании отражается историческое развитие Сибири – это опыт сохранения культур, сбережения традиций, основанный на уважении и взаимовыгодном сотрудничестве.

С 2009 года над фундаментальным изданием «История Сибири» работают сибирские ученые из Института Истории СО РАН и Института археологии и этнографии СО РАН совместно с коллегами из других научных отечественных организаций. В осуществлении издательского проекта участвовали более 60 историков из академических институтов и вузов Урала, Сибири и Дальнего Востока.