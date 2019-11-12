Перспективные инвестпроекты региона, реализуемые в рамках нацпроекта, получат дополнительную господдержку

В Новосибирской области в 2019 году почти в шесть раз – с 850 млн до 5 млрд рублей ежегодно – увеличен объем налоговой господдержки по инвестпроектам и разработаны четкие критерии отбора проектов для оказания господдержки, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам и.о. министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, приоритетами при предоставлении господдержки являются инвестиционные проекты, которые реализуются в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», а новые меры государственной поддержки позволят привлечь в регион больше инвестиций.

— Ежегодно более 30 инвесторов в Новосибирской области получают государственную поддержку. Повышение объема господдержки – это по сути декларация региона о его готовности приглашать на свою территорию и поддерживать крупные проекты. Ведь предоставление налоговых льгот упрощает вход инвесторов в регион, снижает период окупаемости инвестиций, а значит Новосибирская область становится более конкурентоспособной по сравнению с другими регионами, — пояснил Лев Решетников.

Он подчеркнул, что критерии предоставления господдержки стали более четкими, – учитываются не только количественные, но и качественные показатели оценки. Для каждого проекта разработана четкая формула подсчета показателей, это позволяет принимать максимально эффективные решения о господдержке, основанные на объективных данных. В числе значений показателей оценки проектов объем инвестзатрат, срок окупаемости проекта, количество создаваемых рабочих мест, уровень зарплат, перспективность проекта. Один из важнейших критериев – значение бюджетной эффективности, которое выявляет количество рублей налогов, которые могут быть получены от реализации проекта на каждый рубль господдержки.

— Стать победителями и получить господдержку смогут проекты с самой большой бюджетной эффективностью – проекты, которые дадут региону максимальное количество налогов, — подчеркнул Лев Решетников.

Отмечается, что в числе мер господдержки, предоставляемых на территории Новосибирской области, реализация региональных инвестиционных проектов, инвестиционный налоговый вычет и ряд других налоговых льгот, предоставление земельных участков без торгов для реализации масштабных инвестпроектов и объектов соцкультбыта. Особые условия работы предоставляются территориям опережающего развития – моногородам Линево и Горный, в которых в течение 10 лет к бизнесменам применяются максимально возможные льготные условия.

В регионе действуют госпрограммы реиндустриализации экономики и стимулирования инвестиционной активности Новосибирской области. Также инвесторы могут получить налоговые льготы, субсидии, воспользоваться специальным инвестиционным контрактом, государственными гарантиями. Объем господдержки может составить до 25% от инвестиционных затрат, период поддержки – до 7 лет на период окупаемости.

Крупнейшие инвестиционные проекты, реализующиеся в Новосибирской области, – «Русагромаркет», утиная фабрика «Улыбино, ИНД «Сибирь», КТ «Обской», «Катрен», ГК IEK, X5 RETAIL GROUP, Новосибирский КБК, ПЛП «Восточный», «Катализатор», «Ангиолайн». Общий объем инвестиций реализующихся в регионе проектов, составляет порядка 26,5 млрд рублей.

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