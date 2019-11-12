В октябре в Новосибирске зарегистрировано наибольшее количество прав и сделок

Управлением Росреестра по Новосибирской области по итогам работы за 10 месяцев 2019 года совершено 454,6 тысячи регистрационных действий с объектами недвижимости, это на 7% больше по сравнению с количеством регистрационных действий, совершенных за 10 месяцев прошлого года – 425,8 тысячи. По сравнению с показателями аналогичного периода 2017 года количество совершенных регистрационных действий увеличилось на 12,5%, сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в октябре 2019 года управлением было зарегистрировано более 50 тысяч прав и сделок. По сравнению с показателями октября 2018 года — 47,9 тысячи, рост составил 5%.

В октябре текущего года управлением было зарегистрировано наибольшее за весь 2019 год количество прав и сделок, из них более 39 тысяч прав и сделок зарегистрировано за физическими лицами, более 15,7 тысячи прав (перехода прав) зарегистрировано на жилые помещения, 120 прав на машино-места.

Всего за 10 месяцев текущего года управлением зарегистрировано 141,5 тысячи прав (перехода прав) на жилые помещения, это на 5% больше, чем за 10 месяцев 2018 года – 134,5 тысячи прав.

Фото: Ростислав Нетисов