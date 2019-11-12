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В новосибирском отеле начали следить за содержанием CO2 в воздухе

  • 12/11/2019, 17:07
Системой умного микроклимата оборудовали тренинг-зал.

В новосибирском отеле начали следить за содержанием CO2 в воздухеВ отеле River Park установили оборудование, которое позволяет регулировать содержание CO2, сообщили в пресс-службе ГК TION.  Системой умного микроклимата TION MagicAir оборудовали тренинг-зал. Если уровень CO2 в помещении поднимается выше комфортного, измеряющая базовая станция запускает работу бризеров, которые обеспечивают приток свежего и очищенного воздуха. Важная функция бризеров — очистка воздуха от аллергенов и опасных для здоровья человека частиц PM2.5.

Воздух в помещении считается качественным, если содержание CO2 в нем не превышает 800ppm (частей на миллион).  Если концентрация углекислого газа достигает 1000ppm, у многих людей появляется ощущение духоты и чувство вялости. Какой бы ни была причина повышенного содержания СО2, решение одно: обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Именно он и будет вытеснять углекислый газ.

— В зданиях с историей не всегда есть возможность организовать приточно-вытяжную вентиляцию. Однако, для заказчиков мероприятий качество воздуха стало уже неким гигиеническим минимумом. Мы установили в тренинг-зале площадью 35 кв. м два бризера и климатическую базу. Задали параметры с желаемой влажностью, температурой и содержанием СО2 в помещении. Как только содержание CO2 становится больше 700 ppm, включаются бризеры. Они обеспечивают приток свежего и очищенного воздуха. Зимой приточный воздух дополнительно подогревается. Мы добились того, что гостям в наших обновленных тренинг-залах комфортно находиться и работать. Все управление системой осуществляется с приложения на телефоне, что делает использование оборудования очень простым и интуитивно понятным, — рассказала коммерческий директор River Park Hotel Ирина Гуляевская.

Фото предоставлено пресс-службой ГК TION

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