В Новосибирской области уборочная кампания пройдена на 51%

Новосибирские сельхозпроизводители убрали зерновые и зернобобовые культуры более чем на половине уборочных площадей: 723 тысячи гектаров, или 51%. Валовой сбор зерна составил 1,48 млн тонн, в том числе около 700 тысяч тонн – пшеницы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что средняя урожайность зерновых на 18 сентября оценивается в регионе на уровне 20,5 центнеров с гектара. Самой высокой урожайности удалось добиться аграриям Колыванского и Маслянинского районов – свыше 32 ц/га. Наиболее высокие темпы уборки набрали хозяйства Сузунского (78%), Болотнинского (70%), Колыванского (67%), Маслянинского (66%) районов. В аутсайдерах – районы Барабинской зоны, здесь успешному прохождению уборочной кампании препятствуют погодные условия.

Сельхозпроизводители выполнили на 41% план по засыпке семян, в прошлом году на аналогичную дату этот показатель не превышал 10%. Картофель выкопан на 47% уборочных площадей, овощи собраны с 234 гектаров – это около 30% от плана.

Как отметил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, в уборке урожая на территории региона задействовано 3376 зерноуборочных комбайнов, из которых почти две тысячи – высокопроизводительные комбайны отечественного и импортного производства, и 759 валковых жаток. Нагрузка на единицу зерноуборочной техники в 2019 году составляет 418 гектаров (в 2018 году – 402 га). Для обновления комбайнового парка сельхозпроизводители региона приобрели с начала года 109 зерноуборочных комбайнов. Всего же количество приобретенной в 2019 году сельхозтехники и оборудования уже превысило тысячный рубеж: 1095 единиц на общую сумму 4,14 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области