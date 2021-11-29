Первая грузовая компания в семь раз сократила срок подготовки вагонов в Сибири

В условиях повышенной нагрузки на инфраструктуру дополнительная опция позволила клиенту быстрее отгружать свою продукцию. Оператор сократил оборот вагонов на 20%, до 1,5 суток.

«Мы адресно подходим к решению бизнес-задач партнеров: подбираем комфортные условия отправки грузов, оптимизируем логистику, предлагаем дополнительные сервисы, которые позволят выполнять перевозки быстрее и качественнее. Так, для одного из ключевых клиентов организовали оперативную подготовку крытых вагонов на станции погрузки. Мероприятия предполагают устранение небольших дефектов – замена досок пола, заделывание щелей. Раньше для проведения этих работ вагоны направляли в пункт технического обслуживания в более 500 км от места погрузки. Передислокация вагонов занимала до 15 суток. Теперь на устранение неисправностей на станции погрузки уходит в среднем 2 суток. В результате клиент быстрее получает пригодные под погрузку вагоны. Кроме того, мы снизили нагрузку на инфраструктуру за счет того, что вагоны не нужно перегонять в ремонт и обратно. Учитывая сложную ситуацию на сети, особенно в восточном направлении, это своевременное и актуальное решение», – прокомментировала директор Красноярского филиала ПГК Ольга Крысина.

Ежемесячно специалисты готовят 28 крытых вагонов. Работы по подготовке выполняет подрядная организация из Красноярска.

В рамках ремонтной стратегии ПГК предоставляет партнерам сервис по оперативному устранению неисправностей вагонов. Специальные мобильные бригады обслуживают разные виды подвижного состава в регионах.

ПАО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – 100 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, крытые вагоны, хопперы и платформы. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.