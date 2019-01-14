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Первая кофейня Skuratov Coffee открылась в Новосибирске

В ближайшее время компания приступает к строительству второй кофейни, которая расположится в центре города.
  • 14/01/2019, 16:40
cofe

13 января в ТЦ Мега в Новосибирске начала работу девятнадцатая кофейня омской сети Skuratov Coffee и первая в этом городе, сообщили в пресс-службе компании.

Skuratov Coffee — это сеть брю-баров из сибирского города Омска и лидеры среди сетей кофеен, которые не развиваются по франшизе. Skuratov Coffee сами обжаривают зерно, варят натуральные сиропы и первыми привезли в Россию Нитро Кофе и Эйр Латте. В меню новой кофейни присутствуют как классические кофейные напитки и небольшие десерты, так и авторские позиции.

В компании отмечают, что рынок Horeca Новосибирска известен развитой кофейной культурой и сильной конкуренцией, поэтому специально для города Skuratov Coffee разработали принципиально новое меню, в котором постарались раскрыть технологическую сторону каждого напитка. Новое меню вдохновлено коктейльной культурой и содержит большую карту напитков на основе холодного кофе колд брю.

Специально к открытию был разработан новый напиток — насыщенный азотом эйр латте мокко.

— Новосибирск для меня один из самых ярких примеров того, как местный, преимущественно несырьевой бизнес, сделал город процветающим. Тут сильная кофейная культура, как и культура общественного питания. Кофейня в Новосибирске будет первой, где мы принципиально по-другому будем компоновать наше меню, часть позиций выведем, какие-то позиции добавим, что-то сделаем дороже, а что-то дешевле. Ну и будем стараться еще больше подчеркивать ту работу с технологиями, что мы проделали, — отметил CEO Skuratov Coffee Виктор Скуратов.

Интерьер брю-бара выполнен в стиле «индастриал»: сочетание текстур дерева, стекла и металла, дополненное живыми растениями и неоновыми надписями. В новом брю-баре около 30 посадочных мест.

В компании подчеркнули, что в ближайшее время Skuratov Coffee приступают к строительству второй кофейни, которая расположится в центре Новосибирска.

Сейчас в России работает 19 кофеен — в Омске, Новосибирске, Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Фото: пресс-служба компании

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