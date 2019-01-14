Проект общественного фонда «Академгородок» поборется за грант

По итогам конкурса проектных концепций в рамках инициативы «Музей. Сила места» определены участники очередного этапа данной инициативы Фонда Потанина: 10 городских команд, чьи концепции заняли наиболее высокие места в рейтинге по результатам экспертной оценки, получат возможность стать слушателями партнерской образовательной программы Московской школы управления СКОЛКОВО и Фонда Потанина. В их числе проектная концепция команды Новосибирского областного общественного фонда развития Академгородка «Академгородок» под руководством Анастасии Близнюк из Новосибирска, сообщили в пресс-службе Фонда.

Отмечается, что по завершению образовательной программы, командам предстоит побороться за право получить грант на трехлетний проект, направленный на решение актуальных вопросов городской среды. Грантовый фонд инициативы составляет 45 млн рублей.

Инициатива «Музей. Сила места», которая продолжает и развивает работу Фонда Потанина по поддержке музеев, призвана открыть потенциал культуры как драйвера социально-экономического развития. Первым событием инициативы стала форсайт-сессия, состоявшаяся в рамках форума «Музейный гид» в июне прошлого года. К участию в ней были приглашены 24 города, – выбор участвующих регионов был основан на результатах исследования культурного потенциала российских регионов Московской высшей школы социальных и экономических наук. 96 участников из 20 городов сформулировали видение будущей социокультурной среды для своих территорий и для страны в целом, а также видение роли своих организаций в этом.

Отбор на следующий этап – участие в коротком образовательном модуле – проводился в заочном формате. Участникам форсайта было предложено продумать концепцию проекта по ревитализации социокультурной среды своего региона и подготовить эссе. На конкурс поступило 57 заявок, из которых в следующий тур перешли 30. Таким образом, в октябре 2018 года 30 представителей культурных институций из 16 городов прошли образовательный интенсив в Московской школе управления СКОЛКОВО и получили возможность сформировать региональные команды и создать проектные концепции.

На этапе конкурса проектных концепций было получено 25 заявок от междисциплинарных команд, из которых были отобраны 10 лучших. Каждую команду представляет руководитель и двое участников.

— Музейный форсайт, ставший первым этапом отбора участников нашей инициативы, обнаружил кризис представлений об общем будущем. Но ситуация перевернулась, когда участники перешли к активной работе над проектами и погрузились в изучение устойчивых партнерских моделей и опыта своих городов. Результаты превзошли все ожидания, – в этом-то и состоит фокус нашей инициативы, направленный на междисциплинарность. При таком подходе преобразующие возможности культуры становятся безграничными, — отметила генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Фото: предоставлено пресс-службой Фонда Потанина