Первая особая экономическая зона появится в Новосибирской области

Проект создания первой особой экономической зоны в Новосибирской области презентовали на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «ИнПарк – 2023».

«Особая экономическая зона – территория c льготным режимом предпринимательской деятельности, на которой может применяться процедура свободной таможенной зоны. В этом и следующем году завершится разработка концепции ОЭЗ, будет сформирован пул первых потенциальных инвесторов и направлена заявка в Минэкономразвития РФ на получение статуса ОЭЗ», – сообщил врио министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Он также подчеркнул, что одна из ключевых задач Правительства региона – это формирование благоприятного инвестиционного климата в Новосибирской области. И важным инструментом повышения инвестиционной привлекательности территории, безусловно, является развитие подготовленных инвестиционных площадок, таких как индустриальные парки, промышленные зоны и особые экономические зоны. Создание ОЭЗ инициировано частным инвестором, оператором проекта выступит специально созданная компания ООО «Северный Парк Развитие».

Предварительно ОЭЗ займет территорию порядка 600 га в 9 км от международного аэропорта «Толмачёво», в 3,5 км от Транссибирской железнодорожной магистрали и в непосредственной близости от крупнейшего за Уралом мультимодального транспортно-логистического центра «Сибирский», который расположен в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области.

«Площадка для размещения ОЭЗ была выбрана не случайно. Мы уверены, что именно соседство и интеграция с транспортно-логистическим центром даст уникальные преимущества ОЭЗ, т.к. помимо льгот, предусмотренных в рамках особого статуса территории, резиденты получат дополнительные возможности для транспортировки товаров и сырья, а также широкий спектр дополнительных услуг по логистике, таможенному оформлению, фитосанитарному контролю и т.д. Кроме того, мощность ТЛЦ, которая составит порядка 1 млн ДФЭ в год, позволит закрыть транспортные потребности всех резидентов ОЭЗ», – отметил Александр Низовских, генеральный директор ООО «Северный Парк Развития».

На территории ОЭЗ будет создан полный комплекс необходимой инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры.