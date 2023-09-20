Мужчину, упавшего в овраг, эвакуировали спасатели

Новосибирские спасатели эвакуировали мужчину, упавшего в овраг на улице Бориса Богатова. Об этом сообщает пресс-служба Спасателей МАСС.
— Прибывшие на место спасатели выяснили, что у мужчины имеется перелом шейки бедра. 33-летнего сибиряка эвакуировали при помощи лотковых носилок, — говорится в сообщении.
Затем пострадавший был передан медикам.
Напомним, что спасатели МАСС освободили ногу 10-летнего мальчика, которую зажало автоматическими воротами.
Ранее редакция сообщала о том, что МЧС спасло людей из завала в частный доме под Новосибирском.
Фото со страницы Спасатели МАСС в Телеграм
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