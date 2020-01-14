Первая партия мороженного карася экспортирована из Новосибирской области

13 января 2020 года проконтролирована экспортная поставка в Китайскую Народную Республику партии мороженой рыбы, изготовленной ООО «ФИШ МЭН», сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Новосибирской области. Отмечается, что отправка 18 тонн карася с территории Новосибирской области осуществлялась впервые и организована посредством автомобильного транспорта.

— На партию рыбы выдан ветеринарный сертификат, оформленный строго в соответствии с формой ветеринарного сертификата, согласованного с китайской стороной, и ветеринарный сертификат. Экспортная партия соответствовала необходимым ветеринарно-санитарным требованиям страны – импортера, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, ранее, 10 января, инспекторами управления Россельхознадзора по Новосибирской области осуществлен контроль экспортной поставки в Монголию 154 800 инкубационных куриных яиц. Отправка подконтрольной госветнадзору партии производства ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская» осуществлялась автомобильным транспортом в сопровождении ветеринарного сертификата.

Фото: пресс-служба ООО «Фиш Мэн»