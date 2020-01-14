В новогодние праздники аэропорт Толмачево обслужил более 139 тысяч пассажиров

По итогам работы с 1 по 8 января 2020 года аэропорт Толмачево обслужил 139 248 пассажиров, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 96 393 человека. На международных воздушных линиях дальнего зарубежья количество обслуженных пассажиров составило 42 855 человек (+19%).

Также, по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, на 24% до 15 304 выросло количество пассажиров на направлениях в страны СНГ.

Наиболее популярными городами в дни новогодних каникул на внутренних авиалиниях стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Мирный, Иркутск, на международных направлениях — Пхукет, Бангкок, Камрань, Утапао, Санья, Дубай, Бишкек, Ош, Астана, Ташкент, Алматы, Баку.

Фото: Gensa Gensa