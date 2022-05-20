Первое документальное кино о Басте выйдет на KION 24 мая

Премьера фильма «БАСТА.СУПЕРИГРА» состоится 24 мая в онлайн-кинотеатре KION и на YouTube-канале Gazgolder. Фильм создан на основе более 500 часов видеоматериалов, в том числе редких архивных кадров.

«БАСТА. СУПЕРИГРА» — первое документальное кино о Василии Вакуленко, где собраны уникальные архивные кадры, многие из которых широкая аудитория увидит впервые. Среди героев фильма члены семьи Василия (жена Елена, дочери Мария и Василиса; также впервые на экране появится мама Басты, Анна Васильевна, которая расскажет о сыне), Гуф (Алексей Долматов), Влади («Каста»), Скриптонит (Адиль Жалелов), Смоки Мо (Александр Цихов), Константин Хабенский, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, Сергей Шнуров, организатор первых выступлений Басты Павел Титов и многие другие.

Василий Вакуленко (Баста): «Я всегда с удовольствием смотрел фильмы и читал биографии интересных мне людей. Хотя самому никогда не хотелось фиксировать собственную жизнь. Фильм вызывает у меня разные эмоции – где-то очень тяжёлые, потому что там много воспоминаний и архивных кадров, которые не видел никто. Но есть и много смешного. Жизнь научила меня тому, что нужно относиться к себе с иронией, а к другим людям – с большим вниманием. И фильм получился скорее не обо мне, а об окружающем меня мире, быте и людях, с отсылками к прошлому и размышлениями о будущем».

Как Баста подходит к работе и творчеству, откуда он черпает вдохновение для музыкального материала? Какой он дома и в работе? Об этом и многом другом рассказывают друзья, коллеги, родные и близкие исполнителя — все те, кто хорошо знает Василия уже много лет. Начиная в «лихие 90-е» в далеком Ростове-на-Дону, молодой исполнитель под псевдонимом «Баста Хрю» «разрывал» небольшие залы провинции. Спустя 20 лет уже состоявшийся артист даст большой сольный концерт на самой масштабной площадке России – Большой спортивной арене «Лужники», вместимостью более 70 тысяч зрителей.

Фильм проходит по каждой стадии развития карьеры Басты: от первых выступлений в Ростове-на-Дону и знакомства с группой «Каста» до отношений с родителями, наркотиками, «звездной болезни» и семейной жизни. В картине собраны редкие архивные кадры, многие из которых широкая аудитория увидит впервые.

Съемки фильма «БАСТА.СУПЕРИГРА» продолжались более двух лет. Изначально задумывалось небольшое видео о записи альбома «Баста 40», но с появлением архивных материалов проект превратился в полнометражный документальный фильм.

Документальный фильм «БАСТА.СУПЕРИГРА» выйдет 24 мая в онлайн-кинотеатре KION и на YouTube-канале Gazgolder

Список создателей:

Режиссер: Азат Григорян

Продюсеры: Николай Дускин, Дмитрий Миловзоров, Наташа Мостакова, Азат Григорян, Вадим Купэ

Оператор-постановщик: Артем Миронов

Операторы: Олег Че, Дмитрий Борзыкин, Ростислав Изотов

Режиссеры монтажа: Азат Григорян, Илья Малкин

Ассистент режиссера монтажа: Евгений Васильев

Звук на площадке: Анастасия Жданова, Виктор Кугушев, Вячеслав Колесников

Сведение звука: Андрей Ерещенко

Грим: Виктория Булат, Екатерина Одинцова