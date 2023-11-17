Первое в России дело по консервам направлено в суд в Новосибирске

Нарушения в сфере производства и сбыта консервов выявила прокуратура Новосибирской области.

По версии следствия, в период с января 2022 года по ноябрь 2022 год две компании производили и сбывали рыбные консервы с наименованием, не позволяющим достоверно характеризовать пищевую продукцию. Этикетки на упаковке консервов не содержали обязательной информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.

― Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух руководителей организаций. Они обвиняются по статье «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров без нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, ― прокомментировали в ведомстве.

Известно, что это первое в России уголовное дело по консервам, дошедшее до суда. Приговор фигурантам вынесут в Новосибирском и Первомайском районах.