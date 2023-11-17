Метеорный поток Леониды рассыплется в небе над Новосибирском 18 ноября

Яркое астрономическое событие ожидает новосибирцев в ночь с 17 на 18 ноября. Метеорный поток Леониды в этот период будет наиболее насыщенным. В атмосферу влетят твердые космические частички, при сгорании которых в небе появятся красивые светящиеся полосы.

― Подобное явление возникает каждый год, когда Земля проходит через шлейф частиц, оставшейся после кометы Темпеля – Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя метеоры, ― рассказали в Большом новосибирском планетарии.

Наблюдать поток специалисты советуют за городом, на открытой местности, где не помешают источники искусственного освещения. Наилучшие условия для загадывания желаний сложатся в предутренние часы, когда созвездие Льва окажется высоко в небе на юго-востоке.