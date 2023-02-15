Первое заседание по делу вице-мэра Скатова состоялось

Первое судебное заседание по уголовному делу в отношении заместителя мэра Новосибирска Артема Скатова состоялось в мировом суде Дзержинского района. Он обвиняется в клевете. Об этом сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

— По данным следствия, Артем Скатов в феврале 2022 года в утреннее время направил своему знакомому, являющемуся администратором одного из телеграмм-каналов, размещающих информационно-аналитические материалы по теме «политика», непосредственно касающиеся города Новосибирска и его политических деятелей, информацию о деятельности Дмитрия Савельева, которая в тот же день была опубликована, — говорится в сообщении управления.

Потерпевший, 14 февраля 2022 года прочитал эти посты, посчитал сведения, распространенные в них клеветническими о обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Следствие считает, что Скатов распространил эти сведения умышленно на почве личных неприязненных отношений к потерпевшему. Имел умысел на клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство и подрывающих репутацию Савельева.

Защитником Скатова был заявлен ряд ходатайств, в том числе о восстановлении процессуального срока для проведения предварительного судебного заседания для заявления ходатайства о возврате дела прокурору и об изменении территориальной подсудности рассмотрения дела на другой регион — Алтайский край, Томскую или Омскую области. В удовлетворении первого ходатайства суд ему отказал. Для разрешения второго ходатайства суд объявил перерыв в заседании до 8.00 часов 17 февраля.

Ранее редакция сообщала о том, что вице-мэр Артем Скатов вернулся к работе.