На развитие сельских территорий Кузбасса в 2023 году направят более 0,5 млрд рублей

В рамках региональной программы «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса на 2020-2025 годы» запланировано благоустройство сельских территорий, капитальный ремонт объектов социальной сферы, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, а также улучшение жилищных условий в селах и содействие сельхозтоваропроизводителям в обеспечении кадрами. Сумма выделяемых в 2023 году средств — более полумиллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

— Объем средств на развитие сельских территорий Кузбасса в 2023 году увеличим более чем в пять раз в сравнении с прошлым годом, — отметил Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области.

В рамках направления «Современный облик сельских территорий» в селе Малая Салаирка Гурьевского округа планируется провести капитальный ремонт школы и спортивного зала, а также сетей водоснабжения в Салаире; в Промышленновском округе капитально отремонтируют Дом культуры в селе Ваганово и школу в деревне Усть-Тарсьма.

В рамках мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» в Прокопьевском округе планируется капитально отремонтировать автодороги в поселке Трудармейский.

По направлению «Благоустройство сельских территорий» в деревне Васьково, селах Краснинское и Ваганово, поселках Плотниково и Голубево Промышленновского округа появятся зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, а также пешеходные дорожки.

Помимо этого, будут реализованы мероприятия по улучшению жилищных условий кузбассовцев в сельских территориях. Сельхозтоваропроизводителям будут возмещены затраты по заключенным с работниками ученическим договорам и договорам о целевом обучении, а также затраты на прохождение практики студентами.

В 2022 году в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» на реализацию мероприятий из федерального и областного бюджетов было направлено 79,8 млн рублей.

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