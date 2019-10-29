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Первую очередь работ по строительству станции метро «Спортивная» выполнит СК «Градопроект»

Работы планируется выполнить до 20 декабря 2019 года.
  • 29/10/2019, 17:27
Первую очередь работ по строительству станции метро «Спортивная» выполнит СК «Градопроект»

Победителем на право заключения контракта на выполнение первой очереди работ по строительству объекта «Станция «Спортивная» Ленинской линии метрополитена в городе Новосибирске» признано ООО СК «Градопроект», сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, в ходе конкурсных процедур было подано две заявки.

— Начальная максимальная цена торгов составила 376 млн рублей. Во время проведения аукциона ни один из участников не сделал предложение по цене, в связи с чем аукцион был признан несостоявшимся. В этом случае побеждает тот участник аукциона, который первым подал заявку, — рассказали в мэрии.

Таким образом право на заключение контракта получило ООО СК «Градопроект».

Согласно конкурсной документации, победитель торгов до 20 декабря 2019 года должен разработать рабочую документацию, провести подготовку стройплощадки, выполнить земляные работы и монтаж железобетонных конструкций, а также обеспечить внешнее электроснабжение, наружные сети канализации и водопровода, ливневую канализацию и тепловые сети.

Фото: Юлия Данилова

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