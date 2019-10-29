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Истории успеха

За девять месяцев «Обувь России» открыла 157 магазинов

Выручка компании увеличилась на 16% до 9 млрд рублей.
  • 29/10/2019, 17:12
obuv

 — Мы опережаем наши планы по расширению розничной сети в 2019 году: за 9 месяцев мы уже открыли 157 магазинов, всего в этом году заработают порядка 200 новых торговых точек. Компания вышла в более 130 новых городов и сейчас присутствует во всех основных регионах России, — рассказал директор группы компаний «Обувь России» Антон Титов.

Как рассказали в пресс-службе компании, наибольшее число открытий пришлось на Сибирский федеральный округ — 43%. Также Группа укрепила позиции на Дальнем Востоке, в Приволжье и на Урале— 19%, 18% и 17% от всех открытых магазинов, 3% новых торговых точек расположились в Северо-Западной части России.

Отмечается, что на 30.09.2019 года Группа включала 895 магазинов (из них 172 франчайзинговые) в 361 городе России.

Как подчеркнул Антон Титов, в целом на российском обувном рынке наблюдается небольшая положительная динамика, однако потребительски спрос растет медленно.

— Сопоставимые продажи компании за 9 месяцев 2019 года остались на уровне 2018 года. На такие результаты повлиял и тот факт, что мы не проводим глубинных распродаж и не следуем демпинговой стратегии, которая характерна для большинства игроков российского обувного рынка. Мы сохраняем уровень торговой наценки, что оказывает положительное влияние на показатели рентабельности, — отметил Антон Титов.

В компании рассказали, что объем консолидированной неаудированной выручки Группы за 9 месяцев 2019 года увеличился на 16% до 9,071 млрд руб. по сравнению с 7,823 млрд руб. за 9 месяцев 2018 года.

— На фоне изменений на рынке ритейла и усиления сервисной составляющей магазинов растет сопоставимая выручка от деятельности по выдаче денежных займов: по итогам 3-го квартала на 43,8%, 9 месяцев на 34,4%. Мы планируем дальше развивать дополнительные сервисы в нашей розничной сети, персонализировать акции для покупателей, предлагать индивидуальные условия и лимиты, что позволит улучшить качество данных сервисов в бизнесе Группы, — подчеркнул Антон Титов.

Он подчеркнул, что доля сопутствующих товаров в розничной выручке «Обуви России» продолжает расти.

— Стратегия диверсификации ассортимента является одним из инструментов, обеспечивающий увеличение продаж в условиях невысокой покупательской активности. Особо высокую динамику продемонстрировало направление одежды среднего слоя за 9 месяцев 2019 года прирост составил 77% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По итогам 9 месяцев выручка по направлению сопутствующих товаров выросла на 16,6% до 1,565 млрд рублей, их доля в розничных продажах составила 36,5%, — сказал директор группы компаний.

Антон Титов напомнил, что «Обувь России» активно развивает проект «Пункты выдачи заказов»: на текущий момент у компании шесть партнеров, включая операторов логистического рынка DPD, PickPoint и онлай-ретейлера OZON. За 9 месяцев 2019 года компания выдала около 200 тыс. посылок.

Кроме того, группе удалось добиться отличных результатов по росту онлайн-продаж, который по итогам 3-х кварталов 2019 года составил 29,5%, доля сегмента e-commerce в розничной выручке «Обуви России» достигла 13,8%.

— В планах «Обуви России» дальше расширять розничную сеть, диверсифицировать ассортимент и увеличивать долю сопутствующих товаров, усиливать сервисную составляющую бизнеса, развивать почтовые услуги в магазинах (проект «Пункты выдачи заказов») и повышать выручку от e-commerce, в том числе и через канал мобильных продаж, — резюмировал Антон Титов.

Фото: пресс-служба компании

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