Завершил свою работу комплекс отраслевых мероприятий OpenBio-2019. Два ключевых события — научная конференция и деловой форум прошли на площадках наукограда Кольцово с 22 по 25 октября, сообщили организаторы мероприятия.

На форуме прошли круглые столы, экспертные дискуссии, B2B переговоры, открытые обсуждения, выставка научных достижений. Площадки OpenBio-2019 собрали почти 1000 участников, среди которых представители 21 региона России и 8 зарубежных стран. В работе мероприятий приняли участие делегации из Белоруссии, а также из Германии, Франции, Испании и Бельгии, которые приехали в наукоград с бизнес-миссиями. Гости наукограда участвовали в В2В переговорах с российскими компаниями, а Инновационный центр Кольцово поделился планами проработать возможности отправки ответных бизнес-миссий в зарубежные страны.

Самой продолжительной секцией форума стала пленарная экспертная сессия «Технологии жизни». Это объясняется широким диапазоном обсуждавшихся тем. Среди них и превентивная медицина, и киборгизация, и кишечник долгожителя, и активное долголетие.

Например, визионер, эксперт Philtech Initiative сооснователь московского филиала Университета Сингулярности Джин Колесников рассказал, что роботизация и киборгизация гораздо ближе к современному миру, чем это можно представить. Эксперт уверен: российская действительность подталкивает промышленность к разработке чипов для киборгизации.

Ветеринарный сегмент биофарминдустрии – еще одна тема, обсуждение которой вышло за временные рамки. Круглый стол «Единое здоровье: Развитие ветеринарной биофарм индустрии» модерировала Татьяна Севастьянова, директор Департамента нормативно-правового регулирования Национальной ветеринарной ассоциации. Среди важных вопросов Севостьянова выделила совершенствование нормативно-правовой системы.

На экспертной дискуссии «Инновации: Питание системы» со вступительным словом выступила Ольга Кочеткова, заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ. По ее мнению, сегодняшние потребности инновационного бизнеса касаются вопросов внедрения спроса на продукцию, которая создается.

Московский эксперт рассказала также о механизмах помощи быстрорастущим инновационным компаниям.

Возможности исследовательских центров MegaScience обсуждали на двух секциях: Круглый стол «Научное приборостроение для биологии, химии и медицины», Экспертная дискуссия «Исследовательская структура MegaScience: сетевой подход и междисциплинарность». Участников дискуссии волновало, какие исследования можно будет проводить на источнике синхротронного излучения поколения 4+ в Новосибирской области. По словам Яна Зубавичуса, заместителя руководителя Проектного офиса ЦКП «СКИФ» ИК СО РАН, все будет зависеть от задач конкретных рабочих групп нашего региона.

На форуме обсудили также некоторые вопросы экспорта, например, оформление таможенных документов, необходимых для экспорта продукции биофармы и помощь со стороны отраслевых органов. Елена Брагова, руководитель новосибирского филиала «Российского экспортного центра», рассказала о тонкостях этой области.

Фото: Юлия Данилова