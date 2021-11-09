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Первые симптомы онкологии, когда нужно сдать анализ на онкомаркеры и где

  • 09/11/2021, 16:14
рак
Ежегодно от онкологических заболеваний в нашей стране умирает около 300 000 человек.

Такая довольно высокая смертность зависит от поздней выявляемости заболевания – очень часто онкология диагностируется на 3-4 стадии заболевания, когда лечение уже становится неэффективным.

Поэтому чем раньше поставить диагноз, тем легче его будет вылечить. Но сами онкозаболевания не болят и проявляются только при тотальном поражении органов и систем.

Чтобы в наши дни вовремя обнаружить рак, люди прибегают к помощи анализа на онкомаркеры для того, чтобы найти его на ранних стадиях и начать эффективное лечение и борьбу с ним.

Что показывает анализ онкомаркеров?    

онкология

Онкомаркеры – это вещества, которые образуются в организме под воздействием раковых клеток на любой стадии развития. По полученным данным можно определить, есть ли опухолевое образование, на какой оно стадии и как быстро развивается.

Создано и выявлено около 200 онкомаркеров, но только 11, по мнению ВОЗ, считаются эффективными для диагностики и контроля лечения раковых опухолей.

Важен тот факт, что онкомаркеры можно определить только у больного человека, в норме их нет в организме или есть, но в небольших количествах. Но, если  содержание онкомаркеров вырастает в несколько раз от нормы, это говорит о заболевании и развитии раковых клеток.

Также стоит понимать, что онкомаркеры могут отличаться по показаниям разных маркеров, так как каждое онкологическое заболевание может выделять собственные специфические белковые клетки.

Для чего нужны онкомаркеры?

Онкомаркеры используются для определения, насколько эффективно проходит лечение заболевания. То есть проводится контроль, который благодаря обследованию показывает, снижается содержание онкологических клеток в организме или нет.

Если результат отсутствует, значит, доктор будет менять тактику лечения. Также обследование может назначаться для контроля после лечения. После того как прошло лечение раковых опухолей, необходимо регулярно сдавать онкомаркеры, чтобы вовремя определить повторное заболевание, распространение метастазов. В таком случае пациенту необходимо пройти лечение повторно.

Как правильно выявлять онкологию на ранних стадиях?

рак

Онкомаркеры – это показатели, которые могут появиться у человека без наличия симптоматики. Но важно помнить, что на основании только проведенного анализа диагноз о заболевании не может быть поставлен.

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, нужно пройти дополнительные обследования:

  • МРТ;
  • КТ;
  • УЗИ;
  • биопсию.

В каких ситуациях нужно сдавать анализ?

Доктора считают, что здоровым людям без необходимой симптоматики сдавать онкомаркеры не следует, так как сданный анализ не является 100% правильным и не может говорить о точном результате.

Обратите внимание, что при сдаче анализа он может показывать положительный ответ при:

  • наличии доброкачественных опухолей;
  • воспалительных процессах в организме в целом;
  • наличии нарушений в системах и органах.

Поэтому стоит помнить, что даже полученный положительный результат на онкомаркеры не может говорить о наличии раковых клеток в организме. Чтобы подтвердить страшный диагноз, необходимо будет пройти еще множество неприятных и небезопасных исследований.

Ранее была введена сдача анализов онкомаркеров на ПСА – простатический специфический антиген. Но из-за неэффективности выявления болезни данный анализ перестали назначать женщинам старше 40-50 лет.

Квалифицированные специалисты советуют сдавать 1 раз в два года онкомаркеры людям, которые находятся в группе риска по онкологическим болезням.

Анализ стоит сдать:

  • людям, которые в роду имеют раковые заболевания, и они были диагностированы в молодом возрасте;
  • людям, имеющим в анамнезе миомы и кисты, то есть доброкачественные образования;
  • пациентам, имеющим диагноз рак, для выбора тактики лечения;
  • больным для подтверждения эффективности выбранной тактики лечения;
  • тем лицам, которые вылечили рак, необходимо сдавать первый год — ежемесячно, во второй год — 1 раз в 2 месяца, а на 4 год — 1 раз в три месяца.

По прошествии нескольких лет необходимо продолжать сдавать специфический анализ на онкомаркеры 1-2 раза в год для своевременного выявления повторного развития заболевания.

Как сдается анализ?

рак

Сдается анализ на онкомаркеры только из вены. Для того чтобы получить правдивый ответ, необходимо правильно подойти к подготовке, а именно:

  1. Не сдавать анализ на маркеры во время наличия воспалительных процессов в организме.
  2. Женщинам следует сдавать анализ после 6 дня с начала месячных.
  3. Необходимо сдавать кровь рано утром натощак.
  4. Важно не употреблять алкогольные напитки, как минимум за сутки до сдачи анализа.
  5. При положительном ответе необходимо сдавать анализы в одной и той же лаборатории.

Через несколько дней после сдачи предоставляются пациенту готовые анализы. На сегодня можно самостоятельно сдать тест на онкомаркеры в любой лаборатории, но не стоит его назначать самостоятельно, так как только доктор может определить, какой маркер необходимо выбрать, чтобы обследовать определенный орган. Также важно, чтобы полученные данные оценивал специалист, так как, возможно, полученный результат говорит банально о наличии воспалительного процесса.

Онкомаркеры могут сдаваться в ряде случаев:

  • для ранней диагностики рака молочных желез у женщин, которые достигли 50-летнего возраста, маммография назначается 1 раз в 2 года;
  • выявления рака шейки матки – необходимо проводить после достижения 21-летнего возраста ПАП-тест ежегодно;
  • колоноскопию необходимо проходить для выявления рака толстой кишки не чаще 1 раза в 5 лет людям старше 50 лет;
  • диагностики рака легкого – необходимо курящим людям старше 55 лет проходить низкодозовую КТ.

Не стоит заниматься самолечением и самодиагностикой. При первых появлениях симптомов рекомендуется обращаться к врачу, чтобы выявить болезнь на ранней стадии и назначить правильное лечение.

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Теги : рак онкомаркеры онкология здоровье


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