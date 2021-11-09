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QR-код в общепите и не только. Опыт Калининграда

Даниил Прицкау, основатель New Mexico grand café и ресторана «Гриль и Бутыль»:
  • 09/11/2021, 16:04

Новости Новосибирска— Еще раз о QR-кодах и общепите. Без эмоций (ну почти).

Пролог: с 12 ноября в заведения общепита Новосибирской области можно будет попасть только при наличии QR-кода. Ограничительная мера позиционируется правительством области как способ избежать дальнейшего роста заболеваемости и дополнительно стимулировать несознательных граждан к вакцинации от ковида.

А давайте не будем гадать на кофейной гуще — поможет эта мера или не поможет, а обратимся к опыту других регионов России. В частности, к опыту Калининградской области, где лично я бываю намного чаще, чем в Москве.

СПОЙЛЕР (для тех, у кого нет желания читать весь текст ниже) — НЕ ПОМОЖЕТ!

Итак, в Калининграде и области режим QR-кодов для посещения общепита введен ровно месяц назад, 8 октября. Ваш покорный слуга лично убедился в строгости соблюдения этих правил в ресторанах города, граничащей даже с бюрократическим формализмом, когда меня не пустили с QR-ом на руках, но без ОРИГИНАЛА паспорта (скан имелся в телефоне). При этом с 16 октября QR там требовали и при посещении ТЦ и ТРЦ с площадью более 300 кв. м.

Надо понимать, что Калининград — город с населением около 500 тысяч, вся область — около миллиона. Площадь города — 224 кв. км. К чему это я? К тому, что в Калининграде нет метро, поездки в общественном транспорте по продолжительности в разы короче, чем в Новосибирске (площадь нашего города — 502 кв. км, а население — 1,6 млн). Да и по моим наблюдениям, с общественным транспортом там все намного лучше, нежели у нас, по крайней мере я не видел давок в салонах маршруток и автобусов (хотя, быть может, повезло). И еще нюанс: погоды там стоят совсем не сибирские — и людям нет необходимости постоянно спасаться от мороза в общественных местах.

Таким образом, уже месяц в Калининграде требуют QR в общепите (как у нас планируют с 12.11), в торговых центрах (чего у нас делать не планируется), давок в метро в час пик нет в принципе, в салонах общественного транспорта люди проводят в разы меньше времени и в лучших условиях. И что бы вы думали? Победили ковид в Калининграде или хотя бы обуздали рост?! Да ничего подобного!

На 8 октября количество выявленных заражений составило 274 человека (Все данные в посте взяты автором из открытого источника. — Ред.), 8 ноября — 394. Рост за месяц почти на 50%. Для справки: в Новосибирской области за 8.11 — 400 зараженных (но население у нас больше почти в три раза!).

Одним словом, локальная борьба с ковидом в общепите и торговых центрах за месяц привела лишь к тому, что с 8 ноября в Калининграде ввели новые ограничения — теперь QR требуют при посещении непродовольственных магазинов от 100 кв. м, фитнес-центров, физкультурно-спортивных организаций, театров, кинотеатров, филармоний, концертных залов, библиотек, а также массовых мероприятий. Ну, собственно, везде, за исключением транспорта. И так до 1 февраля 2022 года!!!

Так, быть может, этот месяц сподвиг калининградцев на активную вакцинацию и потери общепита были не напрасны? Да, в целом процент вакцинированных у них выше новосибирского — 37% против наших почти 30%. Но темпы вакцинации на сегодня у них ниже 0,34% против наших 0,42% взрослого населения в день. А главное, рост числа привитых первым компонентом за этот месяц в Калининградской области при действующих ограничениях составил с 336 тысяч до 438 тысяч человек (30%), а в Новосибирской области за этот же месяц без подобных ограничений — с 757 тысяч до 970 тысяч (28%)! Разница в пределах погрешности.

А теперь, друзья, можете сами сделать выводы: насколько поможет введение QR-ов у нас в области исключительно для общепита.

Какой выход? На мой взгляд, вводить ограничения с QR массово, во всех сферах, как в том же Калининграде, только охватывать ими еще и общественный транспорт. Дело в том, что если это не сделать сейчас, то эпидемия будет только шириться, и к этим мерам правительство придет через месяц или два. Только вот сколько людей заболеет и покинет этот мир за потерянное время и сколько предприятий общепита разорится за время БЕСПОЛЕЗНЫХ точечных ограничений.

Да, мучает меня еще один вопрос: а какие темпы вакцинации способно обеспечить здравоохранение Новосибирской области в принципе? Вот на ревакцинацию обычными методами я несколько дней записаться через Госуслуги не могу. Может, эти 10 тысяч прививаемых в день и есть их максимум, и никак им не прыгнуть выше головы, как не агитируй народ?

Материал и фото с личной страницы Даниила Прицкау в Facebook

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск Калининград

Теги : Рестораны общепит коронавирус вакцинация QR код


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