Первые укусы клещей зарегистрированы в Новосибирской области

8 апреля зарегистрированы первые обращения с укусом клеща в Искитимском, Кочковском и Чановском районах Новосибирской области.
По сообщении Роспотребнадзора, прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года. Однако закончить вакцинацию следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.
Прививку против клещевого энцефалита можно поставить в поликлинике по месту жительства.
Напомним, что Новосибирская область в прошлом году вошла в топ-3 по росту укусов клещей в России. Всего в Новосибирске было зафиксировано 2992 обращения.
Ранее редакция сообщала о том, что почти треть клещей в Новосибирской области — переносчики боррелиоза.
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