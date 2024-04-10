Первые укусы клещей зарегистрированы в Новосибирской области

8 апреля зарегистрированы первые обращения с укусом клеща в Искитимском, Кочковском и Чановском районах Новосибирской области.

По сообщении Роспотребнадзора, прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года. Однако закончить вакцинацию следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

Прививку против клещевого энцефалита можно поставить в поликлинике по месту жительства.

Напомним, что Новосибирская область в прошлом году вошла в топ-3 по росту укусов клещей в России. Всего в Новосибирске было зафиксировано 2992 обращения.

Ранее редакция сообщала о том, что почти треть клещей в Новосибирской области — переносчики боррелиоза.