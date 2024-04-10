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Эксперт рассказала, как защитить свой мэйл от взлома и мошенников

Делимся самыми надежными способами информационной безопасности.
  • 10/04/2024, 11:38
Автор: Юлия Данилова

Ксения Кокорева, руководитель команды информационной безопасности Почты Mail.ru рассказала Infopro54, как защититься почту от взлома и мошенников:

 

Ксения Кокорева, руководитель команды информационной безопасности Почты Mail.ru— Сегодня электронная почта играет важную роль в повседневной жизни людей, как в личных, так и в профессиональных сферах. Однако с развитием технологий появляются новые угрозы, связанные со взломом почтового аккаунта и мошенническими действиями. К счастью, существует несколько мер, которые можно принять, чтобы защитить свою почту от подобных атак.
Одним из основных способов защиты почтового ящика является использование надежного пароля. Он должен быть длинным (не менее 12 символов), содержать комбинацию строчных и заглавных букв, цифр и специальных символов. Самое важное, избегайте использования личных данных, например, даты рождения, номера телефона, в качестве пароля. Такие варианты легче всего подобрать злоумышленнику.
Также создавайте разные пароли для разных сайтов. Зачастую, получив доступ к одному личному кабинету, злоумышленник сразу же проверяет украденный пароль на других сайтах. В таком случае возрастает вероятность взлома нескольких аккаунтов.
В случае, если вам сложно запомнить разные пароли, обращайтесь за помощью к парольным менеджерам. Это специальные программы, задача которых придумать и запомнить надёжный пароль за вас. Зачастую такие утилиты встроены во все современные браузеры или почтовые сервисы.
Кроме этого, многие интернет-сервисы предлагают возможность настройки двухфакторной аутентификации. Это добавляет дополнительный слой безопасности: при входе в личный кабинет система потребует ввод дополнительного кода, который приходит на телефон по SMS или в виде push-уведомления.
И последнее — будьте внимательны к письмам, поступающим на ваш почтовый ящик. Не открывайте вложения или ссылки от незнакомых отправителей, особенно если они просят вас ввести личную информацию, поскольку вы рискуете попасть на фишинговый (фальшивый) сайт.

Фишинговый сайт — это веб-ресурс, созданный злоумышленниками с целью мошеннического получения персональных данных пользователя, таких как логины, пароли, номера кредитных карт и другой конфиденциальной информация. Чаще всего фишинговые сайты имитируют официальные страницы банков, интернет-магазинов, социальных сетей и других популярных порталов, чтобы обманом заманивать пользователей на них и выманивать их личные данные.

Соблюдение этих простых правил поможет обезопасить ваш почтовый ящик от взломов и мошенничества. Помните, безопасность в интернете — это процесс, требующий постоянного внимания и заботы.

Фото эксперта предоставлено пресс-службой Mail.ru

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : информационная безопасность защита почтового ящика


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