Почти треть клещей в Новосибирской области — переносчики боррелиоза

Почти пять тысяч Новосибирской области обратились в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что преимущественно клещи кусали на территории лесных массивов.

— За последнюю неделю больше всего обращений зарегистрировано на территориях Новосибирского района (291), Мошковского района (220) и Искитимского района (146). В Новосибирске по обращениям граждан лидируют Советский (49), Калининский (48) и Октябрьский (45) районы, — говорится в сообщении.

Всего с начала сезона исследовано на наличие возбудителей клещевого энцефалита 2762 клеща. Лишь 30 из низ (1%) оказались положительными. На наличие возбудителей клещевого боррелиоза обследовано 2768 клещей, из них – 789 (28,5%) положительных.

Болезнь Лайма (иксодовый клещевой боррелиоз) — опасное инфекционное заболевание острого или хронического течения. Источник инфекции — различные животные (олени, грызуны, волки, домашние и дикие собаки, еноты, овцы, птицы, крупный и мелкий рогатый скот и другие). Переносчики — иксодовые клещи. От человека к человеку напрямую инфекция не передаётся. Сезонность весенне-летняя и осенняя (то есть во время тепла, когда клещи активны). География распространения достаточно широкая: США, Прибалтика, лесная Европа, Северо-Запад и Центр России, Предуралье, Урал, Западная Сибирь, Дальний Восток. Иммунитет нестерильный. Повторные заболевания возможны через 5-7 лет.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области счёт укусов клещей идёт на тысячи.