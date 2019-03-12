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Первый дилер Haval появился в Новосибирске

Им стала компания ООО «Сибтрансавто-Новосибирск».
  • 12/03/2019, 18:21
Автор: Михаил Фишер
Первый дилер Haval появился в Новосибирске
Скоро в автоцентре на Петухова состоится технический запуск первого в Новосибирске дилерского центра Haval.

Компания ООО «Сибтрансавто-Новосибирск» стала официальным дилером китайского автомобильного бренда Haval в столице Сибири. В линейкеHaval представлены модели H2, H6, H6 Coupe и H9. Лидером продаж марки в РФ является среднеразмерный кроссовер Haval H6.

— В конце февраля 2019 года компания подписала дилерский договор с ООО «Хавейл Мотор Рус», — сообщает пресс-служба компании «Сибтрансавто-Новосибирск». — Данному событию в течение нескольких месяцев предшествовала большая и кропотливая работа, в ходе которой согласовывались требования, уточнялись обязательства сторон, учитывались и оговаривались нюансы предстоящей работы. Напомним, что в феврале 2019 Haval стал самым продаваемым брендом китайских автомобилей в России. По итогам первых двух месяцев года российская линейка Haval демонстрирует положительную динамику продаж.

В феврале 2019-го в России было реализовано 537 автомобилей Haval. Самой  востребованной моделью остается среднеразмерный кроссовер H6 (реализовано 419 автомобилей). На втором месте — вновь находится компактный H2, с небольшим отрывом — полноразмерный рамный внедорожник H9. Сегодня  Haval представлен на российском рынке моделями H2, H6 и H9, но в ближайшие месяцы модельный ряд дополнится новинкой — кроссовером F7.

Сейчас Haval активно развивает свою дилерскую сеть по всей стране,  и договор с ООО «Сибтрансавто-Новосибирск» —  один из примеров этой тенденции. Пресс-служба компании сообщает, что скоро в автоцентре на улице Петухова,17 состоится технический запуск первого в Новосибирске дилерского центра Haval.

Напомним, что компания «Сибтрансавто-Новосибирск» является официальным дилером General Motors, GM-AvtoVAZ, UAZ, Lifan в Новосибирске. Из числа представленных брендов, в топ-10 региональных продаж за последние пять лет входила только одна китайская марка автомобилей — Lifan, с лидером продаж — кроссовером Lifan X60.

Фото haval.ru

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